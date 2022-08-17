 

Главком ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

17.08.2022, 1:40, Новости дня
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Союзные силы РФ и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта, следует из сообщения главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром Залужный сообщил, что «по всей линии фронта противник продолжает наступать». По его словам, в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов», пишет Gordonua.com.

Как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Кроме того, у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белорруссии.

Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юг», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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