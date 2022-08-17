МЭР улучшило прогноз по ключевым показателям за 2022 год

В обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2025 Минэкономразвития улучшило прогноз по ключевым показателям за 2022 год, следует из основных параметров, заложенных в проект макропрогноза.

Федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения документа, заявил, что «прогноз реалистичен, он не слишком сгущает краски, но он и не чрезмерно оптимистичный». Проект согласован с Минфином и Минэнерго, внесен в бюджетную комиссию правительства, передает ТАСС.

МЭР улучшило прогноз роста инфляции по итогам 2022 года до 13,4% с 17,6%, прогнозируемых ранее. В документ заложены завершение дефляции и «очень умеренная инфляция» до конца года, сообщил чиновник. По его словам, макроэкономические показатели свидетельствуют, что нижняя точка падения потребительского спроса пройдена во втором квартале, далее ожидается восстановление.

МЭР улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае. Как ожидается, с 2024 года начнется восстановление экономики – плюс 3,7%, в 2025 году – плюс 2,6%. Чиновник подчеркнул, что «удалось избежать резкого спада в экономике». Ожидается, что нижняя точка придется на конец первого – начало второго квартала 2023 года, а докризисного уровня удастся добиться в 2025 году.

Среднегодовой курс доллара к рублю демонстрирует более стабильную динамику, чем ожидалось. Согласно проекту прогноза, среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 68,1 рубля за доллар (80,1 рубля в майском прогнозе). В 2023 году МЭР ожидает курса в 69,2 рубля за доллар, в 2024 году – 72,9 рубля за доллар, в 2025 году – 74,8 рубля за доллар.

Профицит счета текущих операций в 2022 году составит рекордные 239,8 млрд долларов. В 2023 прогнозируется снижение до 114,9 млрд долларов, снижение продолжится в следующие два года (95,5 млрд долларов в 2024 году, 82,4 млрд долларов в 2025 году).

Профицит торгового баланса в 2022 году прогнозируется на уровне 299,6 млрд долларов. В 2024–2025 годах ожидается снижение профицита ниже уровня 2021 года. В 2022 году МЭР прогнозирует рост экспорта до 585,3 млрд долларов (493,8 млрд долларов в 2021 году) при снижении импорта до 285,7 млрд долларов (304 млрд долларов).

Спад инвестиционной активности также представляется менее драматичным, чем в мае. МЭР ожидает спада инвестиций в основной капитал РФ в 2022 году на уровне 13,4% (17,6% в майском прогнозе). При этом прогноз на 2023 год был пересмотрен в худшую сторону: ожидается спад на 4,9% вместо роста на 0,3%. В 2024–2025 годах прогнозируется рост инвестиций на 7% и 3,8% соответственно.

По итогам 2022 года МЭР ожидает среднегодовую безработицу в 4,8% против 6,7% в майском прогнозе. При этом к концу 2023 года безработица, по словам чиновника, выйдет «на нормальный уровень, возможно, не такой низкий, как сейчас».

Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономический спад в РФ будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким, чем прогнозировалось ранее.

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