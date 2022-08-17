Турецкая артиллерия начала массированный обстрел территории Сирии

Подконтрольная курдам территория на севере Сирии подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Турции, сообщаит СМИ.

Жителям приграничных с северной Сирией регионов Турции рекомендовано оставаться в укрытии. Предположительно, речь идет о начале военной операции Турции, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, шесть военнослужащих получили ранения.

В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

—