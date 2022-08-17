Турецкая артиллерия начала массированный обстрел территории Сирии
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Подконтрольная курдам территория на севере Сирии подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Турции, сообщаит СМИ.
Жителям приграничных с северной Сирией регионов Турции рекомендовано оставаться в укрытии. Предположительно, речь идет о начале военной операции Турции, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, шесть военнослужащих получили ранения.
В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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