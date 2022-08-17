 

Bloomberg – сохранить страну — будущего лидера Великобритании ждёт задача важнее кризиса стоимости жизни

17.08.2022, 1:25, Разное
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Будущему премьер-министру Великобритании придётся решать не только вопрос роста стоимости жизни в стране, но и проблему сохранения Соединённого Королевства, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, Консервативная партия теряет поддержку в Шотландии, а первый министр страны Никола Стёрджен стремится провести ещё один референдум о независимости.


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Кризис стоимости жизни и тяжёлое экономическое положение временно отойдут на второй план на фоне более важной задачи в разгар борьбы за пост премьер-министра Великобритании — сохранить страну, пишет Bloomberg. 

Во вторник Лиз Трасс и Риши Сунак прибыли в Шотландию, чтобы выступить перед шотландскими членами Консервативной партии на фоне роста напряжённости между Эдинбургом и Лондоном из-за требования первого министра Шотландии Николы Стёрджен провести ещё один референдум о независимости. Как отмечает новостное агентство, местные консерваторы рассчитывают услышать, как кандидаты планируют отстаивать единство Великобритании и противостоять требованиям националистов.

Как и действующий премьер-министр Борис Джонсон, Трасс и Сунак откажут в проведении нового референдума, которого Шотландская национальная партия во главе со Стёрджен добиваются в судах.

Лидер гонки Трасс уже задала тон риторике против Стерджён, назвав её «искательницей внимания», которую лучше «игнорировать». В ответ первый министр Шотландии обвинила Трасс в тщеславии, заявив, что во время их короткой беседы в прошлом году министр иностранных дел Великобритании «просто хотела узнать, как она может попасть в Vogue». 

Это может понравиться их сторонникам, однако не сулит ничего хорошего для их будущих отношений, особенно учитывая обещание Стерджён превратить следующие парламентские выборы в Шотландии де-факто в голосование за независимость, в случае если Лондон отвергнет её требование о референдуме.

Однако, помимо конституционного будущего Соединённого Королевства, не менее важной для Консервативной партии и её будущего лидера является проблема падения популярности партии в Шотландии. Это может стать решающим фактором для консерваторов на следующих выборах, если они продолжат терять поддержку как в Шотландии, так и в других регионах Великобритании. 

Перед партийным собранием в шотландском Перте Трасс пообещала стимулировать инвестиции в Шотландию и увеличить экспорт виски через торговую сделку с Индией. Она также планирует расширить полномочия шотландского парламента.

В свою очередь, бывший канцлер казначейства Сунак заявил, что он также будет противостоять Стёрджен по таким вопросам, как здравоохранение и образование, которые курирует шотландское правительство, обеспечивая при этом «лучшее объединение государственных услуг». Оба кандидата пообещали защищать целостность Великобритании.  

Как напоминает Bloomberg, в 2014 году на референдуме о независимости 55% шотландцев выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании, против проголосовали 45%. Однако менее чем через два года в Шотландии проголосовали против выхода из Европейского союза, что противоречит общенациональной тенденции. По словам Стёрджен, это означает, что шотландцы должны иметь право вновь выбирать своё будущее. Опросы показывают, что общественное мнение в Шотландии относительно выхода из состава Великобритании раскололось примерно пополам.


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