Daily Express – ответный удар Китая на санкции оставит Запад с пустыми полками

Если Запад введёт санкции против Китая из-за операции на Тайване, ответный удар Пекина приведёт к пустым полкам и дефициту поставок по всей Европе и США. Как пишет Daily Express, эксперты считают, что в данном случае остановятся автомобильные заводы, опустеют магазины и люди не смогут покупать себе компьютеры и телефоны взамен старых.



AP

На фоне стремительного роста напряжённости вокруг Тайваня и резкого ухудшения отношений Пекина с Вашингтоном британские предприятия испытывают всё большее беспокойство. Как пишет Daily Express, в связи с обострением ситуации глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер предупредил, что Великобритания должна стремиться к тому, чтобы преодолеть зависимость от импорта из Китая.

«На сегодняшний день каждая компания, с которой я веду переговоры, занимается переосмыслением своих цепочек поставок, поскольку все они предвидят, что наши политики будут неизбежно форсировать действия, направленные на отделение мира от Китая», — рассказал Данкер.

Как отмечает издание, в прошлом году на долю Китая приходилось 13,3% всего импорта товаров в Великобританию, благодаря чему Пекин является крупнейшим партнёром Лондона по импорту. Учитывая воинственность Пекина в отношении Тайваня, возникают вопросы о том, как Запад может отреагировать на действия Китая.

Профессор Стив Цанг из Института изучения Китая при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета заявил, что экономические санкции, подобные тем, что были введены против России, не могут быть применены в отношении Китая. По его прогнозу, ответный удар Китая по западным странам, применяющим санкции, приведёт к пустым полкам и дефициту поставок по всей Европе и США.

Профессор Цанг объяснил, что западные страны, которые могли бы попытаться ввести санкции, попросту слишком тесно связаны с Китаем экономически.

«Если Китай сегодня вторгнется на Тайвань и каким-то образом добьётся успеха, по крайней мере в том масштабе, в котором русские способны проводить свою специальную военную операцию на Украине, может ли Запад ввести против Китая те же санкции, которые мы ввели против России? Раз мы считаем, что санкции, которые мы вводим в отношении России, создают для нас огромные проблемы с точки зрения энергоснабжения и стоимости жизни, то когда мы введём такие же меры против Китая, у нас попросту опустеют магазины. Люди не смогут покупать себе компьютеры и айфоны взамен старых», — рассказал Цанг.

«Остановятся автомобильные заводы, поскольку они не смогут получать комплектующие, — добавил он. — Учитывая масштабы экономической интеграции между США и Китаем, эти санкции, по всей видимости, нереальны, поскольку наши экономики в настоящее время не в состоянии выдержать такого удара».