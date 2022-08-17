 

У медведей во время спячки вырабатывается особое вещество в крови

17.08.2022, 1:00, Разное
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Эксперты провели исследование и опубликовали результаты в журнале PLOS One. Они выяснили, что в крови медведей во время анабиоза в зимнее время года происходят существенные изменения.

Ученые провели анализ крови и плазмы до и в процессе спячки. Результаты оказались достаточно неожиданными, так как в образцах, взятых в процессе спячки, нашли много белков, но мало соединений, регулирующих активизацию сжигания мышц.

Изменения состава крови помогают медведям выжить, но без вреда для здоровья. Животные остаются такими же сильными, быстрыми и выносливыми, так как мышечная масса в процессе анабиоза не теряется. Исследования вопроса продолжаются, но специалисты уверены, что все дело в особых веществах, которые растворяются в крови непосредственно перед началом спячки.


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