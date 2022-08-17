США похвалили себя за «попытку предотвратить» конфликт на Украине

США приложили больше всех усилий, пытаясь предотвратить конфронтацию на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ответ на обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина.

Комментируя заявление Путина о том, что Западу «нужны конфликты», Прайс назвал слова президента РФ «необоснованными». По версии Госдепа, «ни одна другая страна не сделала больше», чем США, «в преддверии жестокого вторжения РФ на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну», передает ТАСС.

Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что «для удержания своей гегемонии им нужны конфликты», а народу Украины уготовили роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.

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