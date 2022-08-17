 

Режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен скончался в США

17.08.2022, 0:10, Новости дня
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В возрасте 81 года скончался немецкий режиссер Вольфганг Петерсен, известный по фильмам «Лодка» (Das Boot, 1982), «Бесконечная история» (Die unendliche Geschichte, 1984) и «Троя» (Troy, 2004), сообщают СМИ.

Он умер 12 августа в резиденции в районе Брентвуд, который находится в западной части Лос-Анджелеса, от рака поджелудочной железы на руках у жены Марии-Антуанетты Боргель, пишет РБК со ссылкой на Deadline.

Variety указывает, что одной из его самых успешных картин можно считать фильм «Лодка», повествующий о боевом походе немецкой подводной лодки во время Второй мировой войны. Он был номинирован на шесть кинопремий «Оскар», номинации удостоили самого Петерсена, передает РИА «Новости».

Кроме того, популярность Петерсену принесли такие фильмы, как «На линии огня», «Троя», «Эпидемия» и «Бесконечная история», передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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