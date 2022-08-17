 

Польша сравнила Францию и Германию с олигархами

17.08.2022, 0:10, Новости дня
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Париж и Берлин управляют Евросоюзом в стиле олигархии, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий считает, что для Европы будет «разрушительным» отказ от «механизма единогласия в контексте огромного влияния Берлина». По его словам, сейчас в ЕС самыми важными оказываются голоса Германии и Франции, при этом «игнорирование польского голоса – всего лишь пример более широкой проблемы», передает РЕН ТВ со ссылкой на Le Monde.

Глава правительства Польши считает, что в ЕС формально существует демократия, но «де-факто» прихлодится сталкиваться с «олигархией, в которой власть принадлежит сильнейшим». Моравецкий заявил, что угроза Европе «исходит не только с востока, потому что многие годы Германия преследует российские интересы в Евросоюзе».

Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывается направлять средства на восстановление польской экономики – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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