Плезиозавры могли жить в пресной воде

Плезиозавры долгое время были отнесены к рептилиям, которые жили исключительно в морской воде. Останки этих огромных животных всегда находили в отложениях на местах древних морей и океанов.

Однако одна находка может поставить под сомнение всю теорию экспертов. Недавно на севере Африки в Марокко нашли кости и зубы трехметрового животного, которого идентифицировали как плезиозавра. Примечательно, что отложения обнаружили не на месте моря, а дне некогда протекавшей тут реки.

Данное открытие может свидетельствовать о том, что древние рептилии были не только морскими, но и пресноводными. Во многом это бы сделало их похожими на дельфинов, часть из которых довольно часто перебирается в реки. Однако доказательств слишком мало, так как найдено недостаточно останков.