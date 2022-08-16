 

Плезиозавры могли жить в пресной воде

16.08.2022, 23:35, Разное
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Плезиозавры долгое время были отнесены к рептилиям, которые жили исключительно в морской воде. Останки этих огромных животных всегда находили в отложениях на местах древних морей и океанов.

Однако одна находка может поставить под сомнение всю теорию экспертов. Недавно на севере Африки в Марокко нашли кости и зубы трехметрового животного, которого идентифицировали как плезиозавра. Примечательно, что отложения обнаружили не на месте моря, а дне некогда протекавшей тут реки.

Данное открытие может свидетельствовать о том, что древние рептилии были не только морскими, но и пресноводными. Во многом это бы сделало их похожими на дельфинов, часть из которых довольно часто перебирается в реки. Однако доказательств слишком мало, так как найдено недостаточно останков.


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