Яд иглобрюховых станет доступнее

Ученые из Соединенных Штатов Америки во главе со специалистами из Нью-Йоркского университета создали новый более эффективный, дешевый и простой способ синтезировать яд иглобрюховых. Тетродоксин считается одним из самых токсичных небелковых веществ.

В процессе нового исследования, результаты которого опубликовали в журнале Science, удалось сократить количество этапов синтеза до 22, а эффективность получения чистого вещества увеличилась на 11%.

Напомним, что тетродоксин – очень опасный и токсичный яд, который воздействует на организм человека в 100 раз сильнее, чем цианистый калий. Использовать искусственный яд иглобрюховых предлагают использовать в качестве основы для изготовления местных и системных обезболивающих средств.