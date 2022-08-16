 

Яд иглобрюховых станет доступнее

16.08.2022, 23:35, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки во главе со специалистами из Нью-Йоркского университета создали новый более эффективный, дешевый и простой способ синтезировать яд иглобрюховых. Тетродоксин считается одним из самых токсичных небелковых веществ.

В процессе нового исследования, результаты которого опубликовали в журнале Science, удалось сократить количество этапов синтеза до 22, а эффективность получения чистого вещества увеличилась на 11%.

Напомним, что тетродоксин – очень опасный и токсичный яд, который воздействует на организм человека в 100 раз сильнее, чем цианистый калий. Использовать искусственный яд иглобрюховых предлагают использовать в качестве основы для изготовления местных и системных обезболивающих средств.


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