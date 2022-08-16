Мнение: Письмо: “Уже финиш?”

Все рапаны, читающие мой блог, очень похожи.

Они не хотят работать над багами, хотят сразу рыбачить.

Не хотят избавляться от пыточных инструментов, хотят рыбачить прямо ими.

Не хотят понимать, что рыбалка становится возможна, когда вы научились держаться в границах, а до этого любая “рыбалка” будет только щипцами, тухлыми яйцами и демьяновой ухой.

Вот давайте посмотрим на диалоги одной такой “рыбачки” и расскажем, почему люди разбегаются от нее врассыпную.

tratata_tat

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо большое за произведения классиков про рыбалку, о которых вы писали. Роман «Опасные связи» Шадеро де Лакло вообще потрясает тем, насколько рыбалка может быть искромётной и полной стёба, который не отталкивает, а только разыгрывает аппетит.

(Автор похвалила меня как Училка, что я привожу примеры классиков, и отдельно пышно похвалила классика. Обратите внимание, автору кажется, что она владеет слогом, поэтому ее речь полна пластмассовых штампов. Объясните автору, почему корона заставляет перегружать речь пошлостью и пафосом)

Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не так.

Часто у меня возникают ситуации, когда люди теряют ко мне интерес, и это ещё мягко сказано, скорее всего, я вообще становлюсь им противна.

Например, начала общаться на тиндере с парнем. Программист, на 5 лет старше меня, снимает жильё, голубоглазый, стройный, но выглядит не круто. Семья вроде небедная, т.к. ездят в поездки каждый год. Пусть будет А.

Я закончила 1 курс в том же ВУЗе. Учусь на менеджера. Семья тоже небедная, живу с родителями в большой квартире в центре города-милионника.

(Зачем автор нажимает на бестолковое “небедная семья” как считаете?)

Вот наши диалоги в начале общения:

Диалог 1

А: Кровать значит…)

Я: Ахахахах

А: Дык вот. Кровать может быть сколько угодно большой. Но она не может быть бесконечной))

Я: Какой ты

Я: Математик))

А: Вопрос. Ты же шаришь за тервер?)

Я: Я нет

А: Ну лан тогда)

Я: Но в зачетке у меня 5 🤣

А: Ы. У меня 4😆

А: Хотя могла быть тоже 5..)

Я: Аххахахах вот такая вот несправедливая жизнь

Диалог 2

Я: Привет)

Я: Сегодня произошёл треш 😂

А: ??

в хорошем или в плохом смысле?)

Я: Даже не знаю))

Я: Я принимаю процедуру – грязи на всё тело

Я: И там по несколько человек в одном кабинете

Я: Так вот

Я: Я встретилась там со своей учительницей…

А: ага

А: из школы?)

Я: Да

Я: У неё фигура как у Евы Грин

А: а ты в какой школе училась?)

Я: Она из ****** лицея

А: ага

А: а почему треш то?)

Я: Аххаха ну необычно очень

Я: Тет а тет

Я: С голой учительницей

А: ну возможно да)

А: у меня прост такого экспириенса не было, чтоб с голой учительницей в одном помещении находиться🤣

Я: Ахахаххахаахах

Я: А хотелось бы?))

Я: Номерочек твой дать?

А: нуууу

смотря с какой))

А: номер почек??? не надо мои почки трогать🤣🤣🤣

Я: Ахахаха

(В этом плохом, натужном диалоге самое плохое и натужное то, как автор собирается дать учительнице номерочек парня. Как автору в голову пришла такая шутка?)

И диалоги (скорее монологи) спустя время:

Диалог 3 (когда ещё хоть как-то удалось его поддержать)

Я: Тебе кто-то сказал, что ты толстый?

А: Я до этого решил не доводить))

Я: Ахахахах

Я: Контролёр

А: Но в далёкой молодости я был куда стройнее)

Я: Ой-ой-ой

Я: Хочешь подрабатывать моделью?

Я: Глаза голубые уже есть

(При чем тут контролер? Какая модель? Автор как-будто совсем перестала соображать. Но обратите внимание, чем хуже обратная связь, тем сильней ее нажим и натужность. У автора баг Кривляка в самом худшем его проявлении, когда за юмор выдается бессвязная пурга, липкость и хамство. Опишите механизм усугубления багов)

В основном, получалось так, что я писала какие-то истории, старалась не совсем скучно, но он реагировал очень вяло. А я чувствовала себя клоуном и липучкой.

Писала что-то типо такого:

Вчера залетела муха, я гонялась за ней полчаса с полотенцем, с перерывами. Избила всю мебель: зеркало, жалюзи, сбила часы. Стукнула по ней 3 раз, но эта сука оказалась живее всех живых.

В конце концов открыла дверь, и она вышла, как культурная муха. Интеллигентная, блин

(Видите как автора подводит корона? Не думай она, что способна рассказывать смешные байки, не тужилась бы так и не было бы позора)

Или:

Сегодня чуть не сбила женщину и врезалась в забор. В который раз убеждаюсь, что велосипедистам тоже нужны права 😂

(Автор все время куда-то врезается, она неловкая и неуклюжая. Но самое плохое в ее историях даже не это, а ее стремление сделать философский вывод)

Или:

В поезде когда ехали и осталось 5 мин до выхода, а нам ещё чемоданы доставать, наши попутчики вдруг решили с нами познакомиться (не зря же мы от них простыней завешивались) , а сколько вам лет?, а куда едите? …

Хорошо, что станцию не пропустили 😄

(Здесь история про популярность автора, видимо, но самое плохое тут – Кривляка про простынь. Опишите почему)

Или:

Сегодня на источнике видела женщину, которая наливала минеральную воду в бутылку из-под водки.

(Ну это еще ладно, но собеседнику нечего на это ответить, кроме как “Хм”)

Возможно, проблема в том, что я переслащаю общение комплиментами, говорю их очень много и они выглядят нелепо и льстиво. И по сравнению с ним, я их говорю намного чаще. Например:

1) Обалдеть)) сколько девушек красивых)) да ты нарасхват

2) Ды вы будущие миллионеры))

3) Ты ещё и умный что ли?

Или только притворяешься?))

4) Тебе бы шоу Орёл и решка вести

5) А меня не пристрелят девушки на пляже, если увидят тебя со мной? 😅

6) Классное состояние

Попадаю в него каждый раз, когда общаюсь с красивым мальчиком

7) С кем-то и пить не надо 😁

Например, с тобой

(В комплиментах автора рой багов, есть и Училка, и Штурман, и Доярка, и Ученица, и Выскочка. Опишите их)

Также, я, кажется совершенно не умею флиртовать. За это сообщение мне было просто стыдно. Он никак не отреагировал:

1) В таком случае, я хочу проверить, такие ли у тебя чувственные губы или так выглядит только на фото))

2) Хочу покусать твои нежные губы

Было ещё несколько подобных выпадов с моей стороны. Почувствовала себя гром-бабой, которая зажала в тиски парня, который не знает, куда уже от неё деться.

(На самом деле она его не зажала, она сидит у него под дверью и громко ревет, умоляя впустить)

Кажется, что я как бы тороплю события и часто пишу то, чего бы мне хотелось чувствовать, но что я совершенно не чувствую на самом деле, или только в меньшей степени. Тут ещё возможно сказываются эффект таблеток, которые я вынуждена принимать, и одна из их побочек – это как раз таки частичное подавление влечения, в связи с этим я руководствуюсь сухим расчётом, который видимо подводит меня.

(Подводит автора исключительно корона. Только из-за короны баги ее так вырастают. Ей все время кажется, что ее навязчивость льстит, что общение с ней интересно, что ее комплименты приятны, что ее оценки интересны, под короной она так преувеличивает свою значимость, что буквально душит собой)

Подскажите, пожалуйста, остались ли у меня какие-то шаги в розовом поле, или это уже финиш и нужно просто отстать от человека?

(Автор, вы с самого начала в черном, финиш у вас давным давно, а не уже)

Подобная ситуация у меня с одногруппницей, с которой мы много общались весной, и особенно в период сессии, помогали друг другу. Общались в основном на учебные темы: одногруппники-преподаватели, но также на некоторые отвлечённые, типа анорексии, парней и пр. А потом, летом, я стала явно видеть, что достаю её и ей конкретно лень мне отвечать.

Вот такие «диалоги» были летом:

Диалог 1 – тут ещё ничего

Я: У вас в городе есть такие крупные сети, типа магнита?

Я: Вообще, Север у меня всегда ассоциировался с вечной мерзлотой, а он называется – у вас там жара похлеще ************ (название нашего города) 😆.

Я: И ещё правда ли что у вас летом почти всегда светит солнце

Я: А зимой вечно темно?

С: Неет, магнита нет 🙁

С: Только недавно открылся бургер кинг, ты о чём, хахаах)

С: Аххаха, дааа. Но наша географичка всегда поправляла нас и говорила, что мерзлота не вечная у нас, а многолетняя)

Т.к. постепенно всё тает

С: Это так, да. Летом у нас белые ночи, но вот уже сейчас темнеть начинает. В конце мая в июне ночью светло

С: А зимой у нас как у всех, аххаха. Короткий световой день и всё, но не вечная темнота

С: Это уже скорее про крайний север

Я: Вечная))) медведи в гости к тебе не заходят?

С: Ну, я не настолько далеко от цивилизации живу, аххах

С: Поэтому нет

С: Максимум к нам олени иногда забегают

С: Но ооооооочень редко

Я: Ох ты ж)

Я: Знаю, что в элитных ресторанах подают мясо оленей

Я: Ты могла бы стать заведующей такого ресторана 😂

С: Ага, типа народная кухня и всё такое

С: Ахахахах, ага

Я: Знаешь, где оленей брать

Я: Да, типо как лягушачьи лапки во франции

С: Ахахахх, дада

Я: У меня мама в Турции ела лягушачьи лапки

Я: Так что я уже ни в чем не уверена

С: Хахахах

Диалог (монолог) 2:

Я: Итог диеты: +2кг

Я: Эх, а я думала, пирожные меня пощадят 😂

Я: Оказывается, даже ученики **** (ВУЗ, где мы учимся) – простые смертные 😅 – Чувствуется, что как будто пишу из-под короны, как бы превознося себя, т.к. учусь в этом ВУЗе, но я подумала, что т.к. С тоже учится там, то звучит уместно может быть..

С: Хахахах, они никого не щадят..

Я: Т (имя одногруппницы) вон щадят))

Я: Или она не ест пирожные?)

С: Не знаю, хахаз

Я: Можно двойной набор: пирожные+вейп. Тогда, может, проканает)

С: Хахахах

Я: Если я буду депутатом, подпишу всё бумаги, о том, что их минеральная вода не работает (О курорте, куда я ездила отдыхать)

Я: Как ты, С? Долго ещё с оленями?)

Я: Приезжай в наш очень цивилизованный город

С: Жестоко, хпхпх

С: Я отлично, хахах, олени не обижают

Я: ))) А медведи обижают?

Я: Или только ******* (имя строгой преподавательницы, которая отправила её на пересдачу)?

Аналогично писала ей какие-то истории, старалась, чтобы было забавно, но ,видно, выходило наоборот. Типа:

Я: Лежала на кровати, никого не трогала. После 1ого будильника телефон упал в щель под кровать, и я не могла его достать. Получилось только на 3ем будильнике. Надеюсь, подруга и её бабушка с дедушкой меня не убьют

С: Всех разбудила, хахах?

Я: Не, хорошо, что подруга в другой комнате спала

Я: А ещё

Я: вчера видела пацанчика лет 13-14, который гнал на мотоцикле, а сзади него сидела красивая девчонка лет 18, в синей короткой юбке и белом топике, и оба без шлема

С: Опасненько..

(Диалоги с подругой сами проанализируйте)

Есть ли у меня в этой ситуации какие-то шаги? Можно ли будет с началом учебного года возобновить общение, в частности, начав с учебного формата, и не будет ли это липкостью?

Спасибо Вам огромное!