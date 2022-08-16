 

Зачем она это делает? – Личное мнение

16.08.2022, 22:55, Разное
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Вы только не смейтесь, но у меня такое ощущение, что Дженнифер Лопес превращается в Оксану Самойлову.

Что ни день, то праздник. Сначала — свадьба. Потом медовый месяц с типа фотографиями от папарации, но на самом деле явно постановочными. А теперь — 50-летие Аффлека:


Случайно засняли, чисто случайно! Фото: Соцсети

В один день — ну, конечно, чисто случайно! — фотокорреспонденты застукали Лопес дважды. Оба раза — в новых нарядах.

Вот она просто так бегает по Нью-Йорку. А вот бежит за подарочком на 50-летие мужа.

Муж, нужно отдать ему должное, видимо устал играть роль Джигана ещё в медовый месяц. Под конец он там уже откровенно спал на лавочке, пока Дженнифер-работяжка позировала.


Держись, Бен, покажи счастье — ещё 8 дублей. Фото: Соцсети

Конечную цель превращения Лопес в Самойловых, я не совсем понимаю: ну, Джигановы работают отдыхом, свадьбами, днями рождения, привлекают к себе внимание ради дела, а Дженнифер всё-таки мировая звезда.

Единственное разумное предположение — 53-летняя Лопес просто хочет продемонстрировать всему миру вновь обретённое личное счастье.

Смотрите, смотрите-смотрите, я — со своим Аффлеком! Мы отдыхаем, празднуем, радуемся! Мы такие романтичные, несмотря на невзгоды!

Если это так, то… Нет, ну я, конечно, рада за Лопес, как была бы рада за любую женщину, которая обрела мужа, но выглядит это смешно.

У вас возникало хоть раз в жизни желание поделиться своим личным счастьем со всем миром? Ну, или хотя бы с кругом друзей, знакомых, коллег? Потом успокоились, как быстро?

Источник: Лена Миро


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