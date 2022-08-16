Фосфорные снаряды обнаружены на украинских позициях в Харьковской области

На позициях в Харьковской области, брошенных украинскими силами, обнаружены фосфорные снаряды, сообщили российские военные.

«Вот те самые украинские позиции, которые бросили украинские военнослужащие в населенном пункте Уды. Вот вы видите, какое огромное количество реактивных снарядов они использовали», – рассказал российский военнослужащий.

Он подчеркнул, что «львиную долю» снарядов украинские войска использовали «по мирным гражданам». При этом они пользовались «фосфорными, запрещенными боеприпасами», передает РИА «Новости».

В воскресенье Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.

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