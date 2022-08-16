Фосфорные снаряды обнаружены на украинских позициях в Харьковской области
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На позициях в Харьковской области, брошенных украинскими силами, обнаружены фосфорные снаряды, сообщили российские военные.
«Вот те самые украинские позиции, которые бросили украинские военнослужащие в населенном пункте Уды. Вот вы видите, какое огромное количество реактивных снарядов они использовали», – рассказал российский военнослужащий.
Он подчеркнул, что «львиную долю» снарядов украинские войска использовали «по мирным гражданам». При этом они пользовались «фосфорными, запрещенными боеприпасами», передает РИА «Новости».
В воскресенье Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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