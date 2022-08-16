Жертвами удара турецких ВВС стали трое сирийских военных у Алеппо

ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, сообщило минобороны Сирии.

Еще шесть военнослужащих получили ранения. Как сообщило военное ведомство Сирии, турецкие ВВС «сегодня после обеда… нанесли удары по некоторым военным объектам», передает РИА «Новости».

Неделю назад газета Turkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина.

В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

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