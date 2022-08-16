 

Жертвами удара турецких ВВС стали трое сирийских военных у Алеппо

16.08.2022, 22:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, сообщило минобороны Сирии.

Еще шесть военнослужащих получили ранения. Как сообщило военное ведомство Сирии, турецкие ВВС «сегодня после обеда… нанесли удары по некоторым военным объектам», передает РИА «Новости».

Неделю назад газета Turkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина.

В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / В районе Широкино боевики ранили украинского военного

15.02.22 / Столтенберг: Пока мы не видим признаков сокращения военного присутствия РФ у границ Украины

21.11.20 / Google Chrome существенно улучшил свою производительность

03.09.20 / Представитель НАТО заболел коронавирусом в Грузии

11.10.20 / VOAэскпресс 10 октября 2020

07.02.21 / Украинского посла возмутила поддержка РФ президентом Германии

16.08.21 / Fox – власти ЕС зафиксировали рост нелегальной миграции на 59%

01.08.20 / Кулеба считает правильным, что Украине не разорвала дипотношения с Россией

15.10.20 / Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента

10.08.21 / Суд обязал выдворить из РФ 12 участников массовой драки в Мытищах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика