 

МИД объявил Киев неспособным обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

16.08.2022, 22:45, Новости дня
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Киев не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ в случае ее решения прибыть на Запорожскую АЭС с подконтрольной Украине территории, сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Вишневецкий заявил, что «гарантии с Украинской стороны эфемерны». «Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются?» – приводит слова Вишневецкого РИА «Новости».

Как указал замдиректора департамента, прибытие миссии с подконтрольной Украине территории подразумевает, что украинские власти должны обеспечить ее безопасность. «О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают ЗАЭС и Энергодар», – сообщил Вишневецкий, добавив, что украинские войска «просто обстреливают и гарантировать ничего не могут».

По словам Вишневецкого, Киев «гарантировать фактически ничего не может». Из этого следует, что «департамент безопасности Секретариата ООН тоже не может дать никаких рекомендаций по поводу посещения». «Даже если, условно говоря, Зеленский заявит, что гарантирует, но он не контролирует все свои воинские формирования, не гарантирует случайности, не гарантирует того, что будут сняты все мины по линии фронта», – приводит слова Вишневецкого ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о «заезде через линию фронта», при этом «риск для международной миссии колоссальный при любых раскладах». Организация поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через альтернативные российские маршруты будет предметом дальнейших переговоров «с гендиректором МАГАТЭ и руководством Секретариата ООН».

В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД РФ призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны РФ для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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