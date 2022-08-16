В норвежских озерах обнаружены бактерии, способные быстро разлагать пластик

Ученые из Германии и Великобритании обнаружили в воде некоторых норвежских озер штаммы бактерий, которые можно использовать для очистки окружающей среды от микропластика и более крупных загрязнений их пластмассы. Микроорганизмы быстро расщепляют отходы до мономеров и используют их для питания.

Эксперты провели эксперимент, в ходе которого наполнили емкости озерной водой и добавили в не фрагменты пластиковой упаковки. В результате активность бактерий увеличилась более чем в два раза.

На основе этих штаммов культивируют новые виды микроорганизмов, которые помогут создать эффективные стратегии борьбы с пластиковыми загрязнениями.