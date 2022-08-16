 

В Омском техническом университете разрабатывают бессмертный спутник

16.08.2022, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский ученый Игорь Вавилов начал проектирование прототипа своего нового двигателя для спутников, который будет оперативно корректировать траекторию полета устройства и поможет продлить срок его эксплуатации.

Разработка ведется в Омском политехническом университете. Часто спутники после запуска двигаются по инерции и выполняют свои задачи до смещения орбиты полета и попадания в верхние слои атмосферы, где сгорают.

Избежать этого поможет дистанционная корректировка траектории полета с помощью нового двигателя. Операция потребует всего 5 ватт электроэнергии. Столько нужно для работы обычной светодиодной лампочки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.20 / Биограф Николы Теслы утверждает, что ученый контактировал с инопланетянами

07.06.22 / Главный дом усадьбы “Покровское-Стрешнево” начали реставрировать

06.09.20 / Мнение: Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

26.05.21 / Лучший способ самовыражения: все секреты стрижки боб от известного стилиста

03.04.21 / Евровидение выделило квоту на призовые места для чернокожих исполнителей

07.07.20 / Скандалы: Турецкий гамбит Рустама Минниханова

13.12.21 / Коалиция против диктаторов

15.12.21 / У свидетелей НЛО обнаружили повреждения мозга

13.05.22 / Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

22.04.22 / Макфол – поддержка Украины в битве за Донбасс отвечает стратегическим интересам США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика