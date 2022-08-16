В Омском техническом университете разрабатывают бессмертный спутник

Российский ученый Игорь Вавилов начал проектирование прототипа своего нового двигателя для спутников, который будет оперативно корректировать траекторию полета устройства и поможет продлить срок его эксплуатации.

Разработка ведется в Омском политехническом университете. Часто спутники после запуска двигаются по инерции и выполняют свои задачи до смещения орбиты полета и попадания в верхние слои атмосферы, где сгорают.

Избежать этого поможет дистанционная корректировка траектории полета с помощью нового двигателя. Операция потребует всего 5 ватт электроэнергии. Столько нужно для работы обычной светодиодной лампочки.