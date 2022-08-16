Мнение: Письмо: “Лыбится во всю мось как лис”

Это письмо с диалогом подруг к сегодняшнему заданию заслуживает отдельного рассмотрения.

Здесь важно увидеть не только векторы мимо границ автора, но и обильный корм ее короны подругой.

Подруги кормят короны, чтобы получить влияние, как они это сами понимают.

Расположить, приблизить, увеличить свою СЗ, получить больше рычагов на общей территории.

Кажется, что это выгодно, а еще позитивно.

Но это неэкологичное поведение, которое приводит не только к ухудшению ситуации того, чью корону вы кормите, но и снижению вашей СЗ в будущем. Кто опишет, почему снижается СЗ кормилицы?

А мы пока разберем письмо и посмотрим, что здесь происходит с границами автора.

Попробуйте предположить дальнейшее развитие событий сами, а я потом общую схему программирования опишу.

fris_son

Здравствуйте, Эволюция!

Огромное спасибо за ваш блог. Возможно, этот диалог подойдет для разбора.

Влюбилась в парня с новой работы, ему 30, мне 33, его ОЗ больше (выше должность, больше заработок, друзья, почти накопил на свою квартиру в столице, а я понаехавшая, с ребенком, лишний вес 15 кг)

На момент диалога с подругой (П), с парнем знакомы были около 3 месяцев.

Я: — Меня щас порвёт. Он мне щас написал, на работе перед уходом, тот мальчик, спросил ходила я уже на «Название фильма» или нет, я чуть в обморок не упала. Попереписывались, потом вместе шли до метро. Меня все ещё трясёт как пятиклашку, красная вся как помидор.

П: — Пригласить хотел))

Я: — так пригласил бы. Спасааааай. Обложи меня, чтобы в чувство пришла, я и так себя в руках еле держу при нем.

(Автор просит подругу “обложить” ее, чтоб помочь закрыть хлеборезку. Это очень плохой способ, но в данном случае это дешевое кокетство автора, потому что она обращается с этой просьбой к подруге, которая всегда кормит ей корону и уже начала это делать. А понятно почему “обложить” тоже плохой способ? И какой способ хороший?)

П: — Так. Тебе сколько лет то мать? Что совсем уже? Давай не позорься!

Я:— Никогда такого не было чтоб прям вот так боялась — смотреть на него, говорить, всего. кажется, я (впервые) влюбилась безответно, прикинь?

(Автор давно уже себя накрутила мечтами и фантазиями об этом парне и вырастила его фигуру на пустом месте. То есть ей действительно нужна помощь подруги, но подруга сейчас будет ее дальше топить)

П:— Веди себя гордо, ты ж не школьница! Пусть он краснеет.

Я:— Не, ты лучше скажи чтоб я тут не мечтала, он просто хотел узнать как фильм, стоит идти или не стоит, вот и все, потому что знает что я фанат. Хотя могу бы у парней спросить, а написал именно мне…

П:— Ты всегда думай: ты мудрее, опытнее, сильнее! Нравится, пусть нравится. Че бояться так. Это тебе не к лицу. Взрослая женщина

П:— Давай давай, взбодрись

Я:— ещё он другого коллегу заставил перетащить мои мониторы, (переезжали сегодня в другой офис). И двери держал мне. И говорил «осторожно вот тут не запачкайся». И улыбался все время. Потом мониторы мои сам взял и понес. У него 2 монитора в руках, и он мне дверь еще держит. А я думаю «ага, а другим девчонкам не помогал»

Все, я безвольная амеба. У меня в мозгу сахарная вата.

П: — Ты ваще там летаешь я смотрю

Я: — ваще. эндорфины

П: — А у меня плов

(Здесь пока закуски. Она взрослая, сильная, пусть этот малыш краснеет. Так ее подруга настраивает. А автор, не дождавшись первого блюда, начала уже есть хлеб из хлебницы и даже в сумку полезла за бутербродами, которые из дома принесла. Сама сидит припоминает всякие мелочи и корону кормит, чтобы создать образ влюбленного парня, а не просто дружелюбного коллеги)

Я: — а хорошо ведь просто взять и влюбиться) вот уж сколько месяцев летаю, и не надо в отношеньки, просто влюбиться для себя и все. Все равно ничего не светит, я толстая и старая для него.

П: — Просто влюбиться это в книжках. А тебе надо найти себе геморрой

Я: — да не, смотри, одни плюсы: я худею, я не пью чтобы хорошо выглядеть, стараюсь в работе прокачаться и вобще. Буду смотреть на него и улыбаться пока никто не видит

П: — Это очень хорошо и приятно, но главное удержать все так

П: — Хочешь мой сценарий?)Он тебе напишет рано или поздно, отношения будут развиваться, даже если он уволится. Встреча будет месяца через 2 максимум, неформальная. Потом все стандартно, цветы, кафе/рестораны, прогулки, головокружение и начало быта. Он начнет показывать свой гадкий характер, высокомерие, а ты явно это терпеть не будешь, и фсе, фенита ля комедия

Я: — какие отношения, я ему не нравлюсь. И не гадкий он!

(“Отношеньки” презрительно говорит автор про недоступную ей опцию с парнем, а подруга разворачивает перед ее короной настоящую скатерть-самобранку. Опишите яства кормилицы)

Я: — ты знаешь каких усилий мне сегодня стоило не написать что то типа “я бы еще раз сходила”! слава богу не написала) В прошлый раз писала ему, что не с кем мол сходить на фильм — намек жирнее некуда был, он написал «с друзьями». Ну понятно( Вот и сегодня спросил так, предлог просто поболтать, мож скучно было работать. Если бы я ему нравилась, он бы че то делал. Блин, сложно это все, то он как будто клеится ко мне, то заденет, то рядом сядет, и прям в лицо заглядывает, а тут неделю на меня просто даже не смотрел) вчера флиртовал прям открыто с другой девчонкой кстати, за игрой, там девчонка почти-замужем.

П: — Тебя злит специально

(Здесь нам понятно, что вопрос про кино был ответом на предыдущие щипцы автора, и вообще автор изо всех сил пытается общаться с этим коллегой, а тот в ответ вежливо дружит, причем не только с ней, со всеми девушками на работе. Но подруга отвечает как бот “покорми корону”. Надо сделать в ТГ такого бота, по примеру “вредных советов” и обучения от обратного)

Я: — да ну… стикер прислал мне «ай нид муви» Экшена хочет?) Когда шли из кафе, он ждать не стал остальных, шли вдвоем впереди, болтали. У ведь меня ни разу не покер-фейс, по мне читать можно, ладно хоть вслух не говорю и не липну, а так все на лице, поэтому и не смотрю вобще, и сажусь подальше сама, но я уверена что он знает что я влюбилась как кошка. Седня перед игрой я кофе делала, он крутится и крутится рядом, чай вроде делает себе, кулер далеко, а он прям тут тусуется около меня. Ну короче я наверно первый раз за неделю посмотрела на него, а он лыбится во всю мось, как лис, аж бесит!

Я: — постоянно блин эта улыбочка как у кота. Не могу прям смотреть, до чего хороший, все внутри переворачивается. Эх…

(Раз подруга наобещала серьезных отношений, теперь ее задача доказать, что это возможно. А автор будет ныть, жаловаться, выражать сомнения, вымогать для короны добавку и десерт. Но одновременно она продолжает жевать принесенные из дома бутерброды. Опишите их)