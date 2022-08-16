Кокосовое масло и свекла среднего размера: дешевое домашнее средство для получения мягких и розовых губ

Сухие, бледные и потрескавшиеся губы могут сделать нас менее уверенными в себе и не слишком привлекательными. Именно поэтому важно предпринять определенные меры по уходу за собой.

Чтобы сделать губы более розовыми и увлажненными, мы часто используем тинты, бальзамы для губ, скрабы и многое другое.

Однако все эти косметические средства содержат определенные химические вещества. Именно поэтому они дают только лишь временный результат. Это может негативно отразиться на здоровье кожи губ, особенно если использовать их на протяжении довольно длительного времени.

Однако на самом деле можно приготовить натуральное средство для ухода за губами. Готовится оно на основе свеклы. Такое средство поможет сделать кожу губ более нежной, мягкой, увлажненной и розовой. Вот несколько преимуществ такого средства и рецепт его приготовления.

Основные преимущества

Средство, приготовленное на основе свеклы, помогает справиться с бледностью, сухостью и проблемой потрескавшихся губ.

Большим плюсом является то, что изготовлено оно исключительно из натуральных ингредиентов.

Было обнаружено то, что свекла является лучшим естественным средством, которое помогает сделать губы мягкими и розовыми без лишних затрат.

Вот рецепт приготовления этого удивительного и чудодейственного средства.

Натуральный бальзам для губ из свеклы

Свеклу среднего размера нужно хорошо промыть водой. Очистить корнеплод от кожуры. Нарезать свеклу небольшими кусочками.

Положить корнеплод в кухонный комбайн. Тщательно измельчить, пока не получится однородная, довольно жидкая масса.

Нп стоит добавлять воду, так как это приведет к тому, что средство потеряет свой красивый и яркий цвет. Сок натертой свеклы нужно процедить.

Важно помнить о том, что в полученной жидкости не должно быть кусочков корнеплодов.

Для приготовления бальзама в полученный свекольный сок нужно добавить примерно 1 ч. л. масла кокоса. Все тщательно размешать. Если добавить меньшее количество масла, то тинт достаточно быстро высохнет после нанесения его на губы.

При желании можно использовать пчелиный воск или же мед. Это будет работать как натуральный крем для губ.

Можно также приготовить скраб. Для этого нужно использовать сок свеклы и сахарный песок. Это просто отличное отшелушивающее средство, которое поможет сделать губы нежными и мягкими.

Как хранить и использовать

Для использования приготовленного средства нужно хранить его в герметичном контейнере. Можно использовать старую коробку или бутылку из-под бальзама для губ.

Предварительно нужно контейнер очистить и простерилизовать. Простерилизовать можно спиртом.

Для использования этого средства нужно набирать на палец небольшое количество и втирать в кожу губ. Лучше всего применять его ежедневно для получения максимально положительного результата.