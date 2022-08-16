Для тонких волос: 10 идей модной в этом сезоне стрижки пикси для женщин старше 60

Стрижка пикси выглядит более аккуратно и солидно, чем длинные локоны или, к примеру, каре. Поскольку прическа это короткая, она не требует также слишком сложного ухода. Поэтому считается, что пикси идеально подходит для женщин в возрасте. Видов этой прически существует несколько. И все они станут неплохим выбором для дамы за 60.

Объемная пикси для седых волос

Этот вариант прически наверняка понравится женщинам, предпочитающим на голове объем. Пикси на седые волосы требует укладки. Сушить волосы в этом случае желательно от корней. Можно также поднять волосы у корней плойкой.

Пикси с длинной челкой

Текстурированная пикси с длинной челкой прекрасно подойдет для женщин с круглым, квадратным или вытянутым лицом. Такую прическу стоит выбрать обладательницам тонких волос. Укладку такой пикси делать также несложно. Волосы нужно просто правильно уложить с помощью массажки.

Пикси-маллет для волнистых волос

Пикси-маллет отлично подчеркивает волнистые волосы. Такая прическа создаст романтичный и женственный образ. Укладывать волнистую пикси рекомендуется с использованием текстурирующего крема или спрея.

Короткая слоистая пикси

Текстурированная пикси со слоями на макушке сделает волосы объемнее. Укладывать такую прическу рекомендуется с помощью круглой массажки. При желании можно также создать завитки, используя плойку и лак.

Суперкороткая пикси с зауженными боками

Такая прическа подойдет тем женщинам за 60, которые хотят выглядеть моложе. Суперкороткая пикси визуально может скинуть до 10 лет. Эта дерзкая стрижка укладывается с помощью специального крема. Считается, что прическа идеально подходит для тонких волос.

Медная пикси со слоями и челкой

Многослойные пикси способны добавлять объема волосам. То же самое делает и окрашивание. Краска немного огрубляет кутикулу. Медная пикси с челкой легко укладывается с помощью плоской массажки. При желании волосы можно слегка приподнять у корней феном.

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Мягкая пикси с челкой набок

Плюсом этой прически считается то, что она делает менее заметными морщины на лице. К плюсам стрижки относят простоту в уходе. Делать укладку на таком пикси не нужно.

Классическая пикси с косой челкой

Фото этой прически можно видеть на главном фото. Очень короткая классическая пикси смягчает морщины и делает черты лица более мягкими.

Короткая пикси с выбритыми висками

Боковой пробор в этой стрижке придаст волосам высоту и объем. Прическа выглядит дерзко и очень хорошо подходит для круглых лиц.

Пикси с микрочелкой

Пикси с микрочелкой визуально добавляет волосам объема.

В особенности хорошо такая стрижка подходит для квадратных лиц. Микрочелка в данном случае будет закруглять и смягчать линию роста волос.