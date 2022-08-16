Скандалы: Россиян будут лечить троечники?

В медвузах России упал проходной балл

Приёмная кампания – 2022 стала одной из самых неоднозначных за последние десятилетия. От новых правил пострадали не только абитуриенты и учебные заведения, но и само государство. Уже сейчас понятно, что студенты, набранные в этом году в медицинские вузы, вряд ли смогут решить проблемы дефицита кадров в отечественном здравоохранении. Целевой приём на соответствующие специальности был фактически провален по всей стране. А на освободившиеся бюджетные места в рамках общего конкурса учебные заведения вынуждены были принимать в том числе абитуриентов с рекордно низкими для этих направлений баллами.

В российских медицинских вузах фиксируется существенное снижение проходных баллов по направлениям «лечебное дело», «педиатрия» и «фармация». В этом году значительное число мест по этим специальностям было выделено для поступающих по целевой квоте. Таким образом государство стремилось решить вопрос с нехваткой кадров в муниципальных медицинских учреждениях. Студенты, обучающиеся по квоте, после выпуска обязаны несколько лет отработать в больнице, с которой заключён договор, или полностью выплатить потраченные государством на обучение деньги.

Традиционно поступить в медицинский вуз по целевому направлению было проще из-за более низкого, чем в общем конкурсе, проходного балла. Однако в этом году по причине резкого увеличения количества целевых мест и непрозрачности выдачи направлений места по квоте не удалось полностью заполнить. В последние дни, а в некоторых случаях и часы перед окончанием приёма согласий и оригиналов аттестатов все они в соответствии с правилами приёма поступили в общий конкурс.

В большинстве случаев это произошло слишком поздно.

Из-за отсутствия второй волны приёма абитуриенты даже с высокими баллами не рисковали и не гнались за поступлением в вуз мечты, а выбирали учебные заведения попроще, где поступление гарантировано.

Такая ситуация сыграла на руку выпускникам с более низкими баллами, семьи которых были готовы заплатить за обучение, если не удастся пройти на бюджет. Из-за внезапного падения проходного балла после высвобождения целевых мест они оказались среди зачисленных на обучение за счёт государства.

– В случае с поступлением в медицинские вузы целевой набор по-прежнему остаётся «серой» коррупционной зоной. Часто эти места распределяются по блату, простым людям их получить невозможно, – пояснил «Октагону» председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование» Виктор Панин. – Такая ситуация невыгодна не только поступающим, но и государству. Квалифицированных врачей остро не хватает, люди видят, что в поликлиниках медработники часто не могут даже поставить элементарный диагноз и правильно назначить препараты. Однако образовательные чиновники вместо решения проблем совершают какие-то хаотичные несогласованные действия, которые не только ничего не меняют, но и ещё больше усугубляют ситуацию. Маловероятно, что из троечников, набранных в этом году по ЕГЭ, получатся хорошие врачи. При этом с подобным подходом к поступлению многих действительно способных ребят вузы, наоборот, потеряли не только на медицинских, но и на других приоритетных для государства направлениях.

Проходные баллы в московских вузах пробили дно

Наибольшее падение проходных баллов в столице фиксируется в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. По сравнению с прошлым годом проходной балл по направлению «лечебное дело» снизился с 272 до 190, «педиатрия» – с 255 до 179, «фармация» – с 246 до 171. И это притом что количество бюджетных мест в общем конкурсе по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия» сократилось почти в два раза.

На запрос «Октагона» о причинах падения проходных баллов в университете оперативно ответить не смогли. «Ввиду сезона отпусков сейчас нет возможности представить комментарий», – сообщили в отделе по работе со СМИ управления внешних связей.

После обнародования приказов о зачислении некоторые абитуриенты-целевики пребывают в состоянии шока.

– Сыну вполне бы хватило баллов, чтобы пройти на «лечебное дело» в Пироговку на бюджет по общему конкурсу. Но заранее это не было понятно, поэтому мы побоялись рисковать и подали согласие на зачисление по целевой квоте, – рассказала мама выпускника Татьяна. – Получилось, что абитуриенты с более низкими баллами будут учиться на бюджете без всяких обязательств, а мы попали в кабалу. Помимо отработки после окончания вуза, проблема обучения по целевой квоте ещё и в том, что поступать в ординатуру сразу после выпуска можно будет только по определённому направлению – его определяет организация, с которой заключён договор. Либо нужно сначала отработать положенный срок, а потом уже продолжать обучение.

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова проходные баллы по сравнению с прошлым годом изменились не столь значительно. Однако полностью закрыть бюджетные места по некоторым специальностям не удалось.

Объявлен дополнительный набор по шести направлениям подготовки, в общей сложности свободными остались 88 бюджетных мест.

Недобор образовался, например, по профилю «научно-исследовательская деятельность» специальности «лечебное дело».

Как отмечают родители, некоторые из них столкнулись с отказом в выдаче целевого направления в Сеченовский университет. При этом квоты удалось получить детям с более низкими баллами ЕГЭ.

– Никакой справедливости в системе приёма по целевым направлениям нет, – поделилась с изданием мама выпускницы. – Мы пытались получить направление от РЖД, но нам отказали, поэтому пошли в другой вуз. Сейчас в списках зачисленных по квоте в Сеченовку от этой организации есть дети, у которых баллы значительно ниже, чем у моего ребёнка.

В Петербурге бюджет достался смелым, а не умным

В Санкт-Петербурге на бюджет также поступили не самые умные, а самые смелые. Из-за этого в медицинских вузах троечники будут учиться за государственный счёт, а отличники – за свой. Проходной балл в самом главном вузе города – Первом меде – впервые оказался ниже, чем в педиатрическом университете, университете имени Мечникова и институте имени Алмазова.

В конце июля стало понятно, что в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова ни по особым квотам, ни по целевому набору абитуриенты не набираются. Им было отведено 44 и 347 мест соответственно. В итоге число бюджетных мест по свободному конкурсу увеличили с пяти до 46. Но и это не помогло. В начале августа выяснилось, что остались невостребованными места по спецквоте для детей участников специальной военной операции, а также для победителей олимпиад. Тогда на бюджет пригласили новых абитуриентов. Число мест увеличилось с пяти до 83.

Но отличники, у которых не было абсолютной уверенности в поступлении в вуз мечты, к тому времени уже подали документы на платное отделение или в другие вузы, где традиционно проходной балл ниже.

– Никто не мог предположить, что число бюджетных мест вырастет более чем в 16 раз, а проходной балл снизится на некоторых направлениях на 100, – сокрушаются сейчас выпускники и их родители.

У последнего зачисленного на специальность «врачебное дело» количество баллов за три экзамена равнялось 146. Более того, впервые в истории одного из самых престижных медицинских вузов страны случился недобор на бюджетные места. Это значит, что, когда в университет примут новых абитуриентов, проходной балл снизится ещё больше.

Самый высокий проходной балл в этом году оказался в СЗГМУ имени И. И. Мечникова. В этот вуз перенаправляли документы отличники, которые не поверили в свои силы при поступлении в Первый мед. Теперь они уже вряд ли смогут перевестись в более престижный университет.

Тихоокеанский медицинский позор

Основной этап зачисления в Тихоокеанском государственном медицинском университете – крупнейшем дальневосточном медицинском вузе, расположенном во Владивостоке, также принёс немало неприятных сюрпризов. Правда, сотрудники учебного заведения связывают снижение проходных баллов не с провалом целевого набора, а с механизмом приёма в одну волну. Но ситуацию это не меняет.

«Баллы в этом году значительно ниже, чем в прошлые годы. В первую очередь это связано с одной волной приёма. По квотам у нас было немного людей, это никак не повлияло. Будем ещё проводить донабор на оставшиеся места. Надеемся, что в следующем году всё-таки поменяют систему приёма», — Приёмная комиссия Тихоокеанского государственного медицинского университета

По самой востребованной специальности – «лечебное дело» – в вузе было выделено 148 бюджетных мест. Документы подали 792 выпускника. Конкурс составил более пяти человек на место, но лишь немногие из них принесли оригиналы документов, и все те, кто решился рискнуть, поступили. Наименьшее число баллов по сумме трёх предметов среди зачисленных – 146 (по химии – 49, по биологии – 40 и по русскому языку – 57). И ещё два места остались вакантными.

По специальности «медико-профилактическое дело» остались незанятыми 18 мест – больше половины, а среди 11 поступивших у последнего абитуриента в списке 143 балла. На направление «педиатрия» можно было поступить со 146 баллами, но побила рекорд «биохимия» – здесь список завершает абитуриент со 139 баллами по сумме трёх предметов, и ещё три места остались свободными. По направлению «фармация» нижняя планка оказалась на уровне 155 баллов, при этом вакантными остаются 13 из 20 мест.

Достаточно высокий уровень баллов наблюдается среди зачисленных по направлениям «клиническая психология» (от 207 до 285) и «стоматология» (от 248 до 280). Здесь все бюджетные места оказались заняты.

Анастасия Сиротенко, Светлана Цикулина, Анастасия Ярошенко

Оригинал материала: “Октагон”