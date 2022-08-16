А что подарил ей ты? – Личное мнение

Андрей Кончаловский, которому через пару дней стукнет 85 лет, поздравил жену Юлию Высоцкую с 49-летием.



Фото: Соцсети

По непонятной мне причине некоторые СМИ назвали это поздравление трогательным.

Трогательного там нет ничего от слова «совсем». Всё, что я вижу в этом браке, — это плохую для Юли сделку.

Пожалуй, процитирую Кончаловского:

Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет.

Ну, ок, Андрон, Юля подарила тебя лучшую часть твоей жизни. Ключевое слово — твоей.

А что подарил ей ты, пока она тратила на тебя — мужчину, годящегося ей в поздние отцы, — лучшую часть своей жизни?



Фото: Соцсети

Койко-место рядом со своим старым телом на даче на Николиной горе? Двести сковородок там же? Что ещё? Пару ролей?

Негусто. Очень я бы сказала негусто.

Кончаловский прожил хорошую, сытую жизнь. Папенька его, обласканный советской властью, подарил детям детство в золотой колыбельке.

Домработница Грушенька пекла расстегаи и настаивала на смородиновых почках семейную водочку кончаловку. На даче, которая, к слову, никоим образом не напоминала курятники на 6 сотках рядовых советских граждан, собиралась творческая интеллигенция закусывать икоркой эту самую водочку.

В общем, хорошо жили Кончаловские. Не тужили. Ни нужды, ни тяжёлого труда не знали.

Сынок Андрей — амбициозный мажор — пошёл в режиссёры. Снимал фильмы, Голливуд так и не покорил, но всегда был в окружении самых красивых женщин советского кино.

До Юли женился раз 5: то на балерине, то на актрисе, то на дикторше. Они рожали ему детей, он искал себя.

В общем, хорошо жил Кончаловский до того, как на старости лет встретил молоденькую Юлю. Интересно, разнообразно, сладко.

Да, и с Юлей он не пропал: юная девушка скрасила преклонные годы мэтра.

Прекрасно сложилась жизнь у Кончаловского, и, возможно, он не соврал, когда сказал, что Юля подарила ему лучшую часть его — его! — жизни.

Но сама-то Юля? Сидит десятилетиями, покрываясь сеткой морщин, рядом с почтенным старцем, а он всё дряхлеет и дряхлеет.



Фото: Соцсети

Есть у Юли и домработница, и машина хорошая, и в театре она что-то там играет. Но всё равно это — плохая сделка для Юли, я считаю.

Если уж и тратить молодость на старичка, если уж рожать детей от того, кто годится им в биологические деды или даже прадеды, то он, по крайней мере, должен кинуть тебе на счёт миллиард долларов и не лезть в твою сексуальную жизнь, а предоставить полную свободу трахаться с кем угодно, сколько угодно и когда угодно.

Если этого нет, то ты, дамочка, — в полном пролёте. А дедушке-то, конечно, хорошо: он свою молодость на старуху ворчливую не тратил, молодых и красивых любил.

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