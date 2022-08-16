 

Стала известна тема переговоров на встрече Эрдогана с Гутерришем и Зеленским

16.08.2022, 21:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации турецкого лидера.

В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта в Украине «дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки», передает РИА «Новости».

Напомним, трехсторонняя встреча Гутерриша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг.

До этого Гутерриш проводил телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

В ООН назвали разговор генсека и министра обороны РФ очень хорошим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.20 / Своя машина в Москве оказалась выгоднее использования такси и каршеринга

11.11.20 / Глава NASA намерен уйти в отставку после победы Байдена

30.07.21 / Sky News – Новая Зеландия признана лучшим местом для выживания в случае краха глобальной цивилизации

19.02.21 / “Евросолидарность”, ОПЗЖ и “Слуга народа” оторвались от остальных в рейтинге партий – опрос

22.01.21 / Экс-глава МИД Польши – лично я не буду скучать по Меркель и её жёсткой политике

27.01.21 / Австрия и Британия приветствовали намерение РФ и США продлить ДСНВ

14.01.22 / Apple увеличит объем накопителя в следующей серии смартфонов iPhone 14

13.08.20 / На помощь больным COVID-19 придет марихуана

25.09.20 / «Атоммаш» отгрузил первый корпус реактора для строящейся в Турции АЭС «Аккую»

24.06.20 / Стало известно, когда Зеленский выйдет из самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика