Стала известна тема переговоров на встрече Эрдогана с Гутерришем и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации турецкого лидера.

В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта в Украине «дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки», передает РИА «Новости».

Напомним, трехсторонняя встреча Гутерриша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг.

До этого Гутерриш проводил телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

В ООН назвали разговор генсека и министра обороны РФ очень хорошим.

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