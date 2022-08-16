Цена нефти марки Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля

Мировые цены на нефть падают на 3,5-4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.05 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,46%, до 91,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 4,03%, до 85,83 доллара, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают факторы со стороны спроса и предложения, следует из данных торгов.

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