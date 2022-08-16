 

Лесной пожар на площади 331 га локализовали в Ростовской области

16.08.2022, 21:22, Новости дня
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Спасатели локализовали лесной пожар на площади 331 га в Ростовской области, сообщили МЧС России.

Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают работы по тушению пожара и «окарауливание населенных пунктов». В течение суток авиацией осуществлены 79 сбросов общим количеством более 260 тонн воды. В тушении задействовано 537 человек и 122 единицы техники, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что огонь от лесного пожара перешел на три населенных пункта в Ростовской области.

Спасатели эвакуировали 65 человек из станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области из-за лесного пожара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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