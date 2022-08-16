 

Мнение: Возвращение

16.08.2022, 21:20, Разное
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Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в общественных местах в регионах, где в неделю болеют более 50 человек на 100 тысяч

50 заболевших на 100 тысяч – это 0,05 процента. При том, что эпидемическая угроза возникает при наличии 5 процентов заболевших от численности населения. Разницу на два порядка Роскомнадзор никак не объясняет. Ни в каких нормативных документах подобные меры не предусмотрены, так как являются абсолютно абсурдными.

Но полгода вынужденного простоя дают о себе знать – граждане расслабились и подзабыли, что враг коварен и везде.

Источник: Эль Мюрид


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