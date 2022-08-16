 

Экс-глава МИД Эстонии – советский танк в Нарве был знаком агрессии и угрозы

16.08.2022, 21:10, Разное
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Евродепутат, бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт считает, что демонтаж советского памятника-танка в Нарве является правильным шагом, поскольку «советское орудие убийства не должно возвышаться над мирной жизнью». Как пишет ERR, политик добавил, что среди местных жителей может появиться временное раздражение, однако Нарва в конечном счёте в эмоциональном смысле станет таким же городом, как и остальные в стране.


AP

После демонтажа советского памятника-танка в Нарве появится временное раздражение, но оно пройдёт, ведь большинство людей понимают, что «орудие убийства не должно возвышаться над мирной жизнью». Как пишет ERR, об этом заявил евродепутат, бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт.

Паэт рассказал, что в детстве он часто ездил между Нарвой и Нарва-Йыэсуу и из окна автобуса не мог не заметить танк, который «вызывал необъяснимое чувство тревоги». Поэтому хорошо, что «на фоне мирного эстонского ландшафта больше нет этого знака агрессии и угрозы».

«Это старое орудие убийства не следует слишком мистифицировать. Оно смогло так долго находиться в публичном пространстве, потому что большинству жителей Эстонии это было безразлично», — пишет евродепутат.

Вместе с тем он отмечает, что «этот постамент с орудием убийства в действительности не очень устраивал большинство жителей Нарвы», однако они «просто привыкли к тому, что он будто бы всё время был там». 

«Нарва в конечном итоге должна стать для остальной Эстонии в эмоциональном смысле таким же городом, как Пярну, Вильянди или Раквере. Пока ещё это не совсем так. Один социально чувствительный журналист недавно удивился в социальных сетях, что Нарвский городской совет проводит свои заседания на русском языке.

Это наглядно показывает, что в течение 30 лет мы как общество в значительной степени были равнодушны к тому, что происходит в Нарве. Нет социального требования, чтобы Эстония была Эстонией. Везде. Поэтому неудивительно, что до сих пор есть сторонники того, чтобы в общественных местах находилось советское орудие убийства», — считает бывший глава МИД Эстонии .

«Меня спросили, что думают за границей о демонтаже. Ничего не думают. Это дело Эстонии — формировать своё публичное пространство. А в нашей жизни и так слишком много агрессивного фона. Это хорошо понимают. Впредь во время поездок между Нарвой и Нарва-Йыэсуу глаз сможет отдыхать на мирном пейзаже. Беспрерывно», — заключает Урмас Паэт.


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