Мнение: Военные победы России в XXI веке, Франция ушла из Мали и линия бедности у людей

1. Россия победила во всех своих крупных военных операциях в 21-м веке, пишет блогер keleg (ссылка). И задаёт вопрос: а есть ли ещё какие-то другие страны, у которых военный опыт в этом столетии не просто столь же богатый, но и столь же успешный?



РФ в 21 веке победила в трех войнах — во Второй чеченской, в 8.08 грузинской и в Сирийской, что показывает присутствие некоторых компетенций ея силовиков.

Обычно на этот аргумент начинают возражать, что победы были не очень-то и победы, там недоделано, там куплено, там противник не такой…

Тогда вопрос — кто-то в 21 веке воевал больше и с лучшим результатом?

2. А вот у европейцев с военными победами складывается не очень. Накануне Франция вывела войска из Мали, вынужденно завершив там свою «антитеррористическую операцию» (ссылка). Это произошло после того как малийские военные, захватившие недавно власть, разорвали договор о сотрудничестве с Парижем и указали французам на дверь.

Сделали это малийцы по двум причинам. Во-первых, они не любят бывших колонизаторов и сотрудничали с ними вынужденно, поскольку десять лет назад, когда заключался договор, не было альтернатив. Во-вторых, французские войска как-то подозрительно вяло сражались с местными радикалами, так что Францию стали обвинять в том, что она подыгрывает джихадистам, чтобы иметь хороший повод остаться на территории Мали и сохранять своё неоколониальное влияние в регионе.



Теперь малийцы ведут борьбу с террористами с помощью российских военных из «ЧВК Вагнера»… Что ж, в Сирии и в других местах Россия убедительно показала, что реально борется с терроризмом, а не делает вид и не использует ситуацию в своих корыстных интересах.

Напомню, что российские военспецы также успешно помогают властям Центрально-Африканской Республики (ЦАР), где тоже идёт война с повстанцами-радикалами. ЦАР – ещё одна бывшая колония Франции, откуда французов окончательно вытеснили при активном участии россиян (ссылка).

Вы спросите: а какое нам дело до тех африканцев? Это бедные страны, с которых нечего взять. А может нам теперь ещё и начать их содержать, как это делал Советский Союз?

За 20 лет ситуация изменилась: африканские страны стали более платёжеспособными (по причине бурного роста населения и какого-никакого, а роста экономики). Мы можем продавать им оружие, зерно и оборудование, а также брать оттуда студентов на платные отделения наших вузов.

Кроме того, в Мали и ЦАР сосредоточены крупные запасы урана, от которого зависит мировая ядерная энергетика (и в том числе французская). Россия и так уже контролирует значительную долю глобального рынка ядерного топлива, и мы заинтересованы в дальнейшем укреплении наших позиций.

Французам стоит задуматься, стоит ли дальше продолжать поставлять оружие нашим противникам. А то ведь в Африке есть ещё немало стран, где с бывшими колонизаторами мечтают навсегда распрощаться…

3. В новом посте в «Школе Капитализма» я рассказываю про линию бедности, к которой многих прижимает работа мечты. Цитирую начало поста (ссылка):

Лабораторные крысы обладают здравым смыслом. Когда крыса находит в лабиринте кусочек мяса, она запоминает ответвление, чтобы позже заглянуть туда ещё раз. Но если учёные перестают подкладывать мясо на старое место, то крыса после нескольких проверок забывает о своей прошлой удаче.

Люди устроены иначе. В середине прошлого века исследователи ставили опыты над дикими племенами Южной Америки. Научив туземцев некому примитивному обряду, учёные тайком подкладывали им приз — допустим, хороший нож. С точки зрения туземцев получалась настоящая магия — поводил хоровод вокруг дерева, в дупле дерева волшебным образом материализовался ценный предмет. Посредством эксперимента учёные хотели проверить, как долго будут плясать вокруг дерева дикари, когда дерево перестанет выдавать им дары.