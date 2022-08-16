 

Евгений Пригожин доходчиво объяснил журналисту из США, зачем посещал российские колонии

16.08.2022, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У предпринимателя спросили о том, какую роль вышеуказанная организация играет в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Бизнесмен отметил, что не владеет информацией о “ЧВК Вагнера”. Он попросил журналиста поделиться сведениями об организации, чтобы он смог отвечать на постоянные вопросы коллег Гершковича. Предприниматель не обошел вниманием и вопрос об исправительных учреждениях, напомнив о том, что бывал в колониях в прошлом.

“Я подтверждаю с полной уверенностью, что я не просто посещал колонии, а отбывал срок наказания 10 лет. К сожалению, адреса всех колоний, в которых я находился, не помню”, — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. Российский лидер также уточнил, что военнослужащие поражает только армейские объекты и не ставят перед собой цели оккупировать соседнюю страну.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.21 / Дочь Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут: “Главное – свобода выбора честных отношений”

22.03.21 / Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с детьми, Джаник Файзиев с дочерью и другие гости благотворительного спектакля

20.01.22 / Мнение: О встречном ультиматуме Байдена: теперь Путину — π…ц?

29.01.22 / Норвежские орнитологи научили ворон подбирать мусор и выбрасывать его в Россию

04.04.21 / В России, собака украла микрофон репортера в прямом эфире и стала звездой шоу

09.03.22 / Уникальный кот-пловец произвел фурор в Сети

10.12.21 / Мнение: Кручу-верчу, обмануть хочу

12.12.20 / Бывший министр экономики России – о резком росте цен на базовые продукты

25.10.21 / В преддверии Хэллоуина в России приостановили продажу тыкв

25.07.20 / Договорились, но пока не подписали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика