 

“Роскосмос”: РФ способна осуществить полет на Луну в четыре раза дешевле, чем США

16.08.2022, 20:45, Разное
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Российские ученые рассказали, что с помощью грамотного экономического планирования и использования отечественных технологий можно в четыре раза удешевить американский проект полета на Луну.

Представители компании “Роскосмос” заявили об испытаниях ракеты “Орел”, которая в совокупности с правильным распределением ресурсом могла бы отправить астронавтов на спутник Земли всего за один миллиард долларов. Американская же миссия Artemis на корабле Orion по предварительным расчетам будет стоить порядка четырех миллиардов.

Ученые из РФ уверены, что такие миссии необходимо проводить сразу нескольким странам в сотрудничестве. Это поможет по максимуму использовать передовые технологии, поделиться опытом и получить новые знания для обеспечения еще большей безопасности полетов в космос.


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