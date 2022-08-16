Более 30 новых видов обнаружили на дне Тихого океана
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Британские ученые из Музея естественной истории обнаружили на дне Тихого океана множество видов животных, которые не были изучены до недавнего времени. Исследования проводили на дне центральной части данного региона.
С помощью дистанционного подводного аппарата с захватом удалось сделать забор образцов ила и песка, а также некоторых морских обитателей для их более детального анализа. Было обнаружено более 50 следов пребывания в этих водах животных, а 48 образцов принадлежали различным видам.
Оказывается, более 30 найденных видов не описаны наукой, но их классификация требует проведения генетического анализа. Среди обнаруженных существ были кольчатые черви, кораллы, морские огурцы и звезды.
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