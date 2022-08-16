Более 30 новых видов обнаружили на дне Тихого океана

Британские ученые из Музея естественной истории обнаружили на дне Тихого океана множество видов животных, которые не были изучены до недавнего времени. Исследования проводили на дне центральной части данного региона.

С помощью дистанционного подводного аппарата с захватом удалось сделать забор образцов ила и песка, а также некоторых морских обитателей для их более детального анализа. Было обнаружено более 50 следов пребывания в этих водах животных, а 48 образцов принадлежали различным видам.

Оказывается, более 30 найденных видов не описаны наукой, но их классификация требует проведения генетического анализа. Среди обнаруженных существ были кольчатые черви, кораллы, морские огурцы и звезды.