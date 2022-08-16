Личное: “Хотелось бы иметь подругу хищницу или рыбачку”

И в дополнение к историям о подругах, которые кормят корону, история об отсутствии подруг.

Это тоже бывает из-за короны, как и стремление найти кормилицу.

Опишите разницу между автором предпоследнего письма и этого.

rapaniha

Здравствуйте, Эволюция.

Попробовала вспомнить свои диалоги с подругами о мужчинах, и поняла, что у меня таких почти нет. Да и подруг у меня тоже особо и не было никогда.

Мне кажется, что я в чём-то даже стесняюсь и может быть избегаю обсуждать свою личную жизнь с подругами, если их можно так назвать, так как общаюсь я с ними очень редко. Почти все мои подруги – бывшие одноклассницы, однокурсницы, соседки со двора – давно замужем, а у меня в личной жизни ничего хорошего нет, и я чувствую себя какой-то ущербной по сравнению с ними, что ли.

(Автор думает, что не ущербна по сравнению с замужними, что это у нее ложное чувство. Замужние, естественно, с автором не согласны. Поэтому диалога не выходит)

Что мне с ними обсуждать? Похвастаться мне нечем, а если и было бы, то зачем? Совета спросить? Но откуда я могу быть уверена, что этот совет будет действительно дельным? Мне кажется, у меня нет таких подруг, которым я могла бы действительно довериться и открыться, которые были бы авторитетными для меня.

Хотя я иногда ловлю себя на мысли, что мне хотелось бы иметь такую хорошую подругу, очень успешную среди мужчин, типа Иры, например, хищницу какую-нибудь или рыбачку, у которой реально можно было бы спросить совета, но таких у меня, к сожалению, нет.

(Планка автора высоко задрана. Подавай ей подругу типа Иры, хищницу или рыбачку, только ее советы она согласна слушать. Остальных считает глупее себя, несмотря на то, что в личной жизни каждая ее знакомая почти успешней автора. Но автор считает себя выше)

Чаще всего, когда я встречаю где-нибудь какую-нибудь свою знакомую, она меня сама начинает расспрашивать про мою личную жизнь, а я отвечаю в основном коротко и стремлюсь побыстрее завершить диалог. Мне почему-то как-то неудобно становится обсуждать с ней эту свою личную жизнь. Про её личную жизнь тоже обычно ничего не спрашиваю – мне кажется, это не моё дело, чужая личная жизнь.

И так получается, что мужчин я обычно ни с кем не обсуждаю, ни своих, ни чужих.

(Ничего другого она тоже не обсуждает. Рассказать нечего, чужое не интересно, вот и сидит одна)

Помню последний случай, когда мы были с парнем на шашлыках, и там случайно прибилась к нам компания подростков – они тоже жарили шашлык. Среди них была девочка, 15-ти лет, она сначала приняла меня за ровесницу, хотела подружиться, потом удивилась, когда я сказала, что мне 31.

(Автору повезло встретиться с маленькой Ирой, какой-то юной нерыбой, которая очень ловко нашла к ее сердцу подход, кинув ей шар, который автор тут же проглотила и облизывается до сих пор)

Стала расспрашивать меня про моего парня, как долго мы вместе, когда я сказала, что мы встречаемся третий год, спросила, а почему мы с ним не женаты. Я ответила, что замуж пока не хочу. Она удивилась, спросила, как так, чтобы в 31 замуж не хотеть, не может такого быть, ей 15 и она уже хочет. Я там, правда, тоже удивилась, как можно уже так рано хотеть замуж, в 15 лет, но говорить ничего не стала, как-то свернула этот диалог, не помню уже, как.

(Когда девочка говорит, что хочет замуж, она имеет в виду “за классного, любимого и любящего парня”. Когда автор говорит, что замуж не хочет, она имеет в виду “за тех, кто может быть согласился бы жениться на ней” – то есть за забулдыгу. В это отличие честной рефлексии от зеленого винограда)

Мне почему-то не очень хотелось разговаривать с ней на эту тему. Может быть, потому, что, как мне казалось, я начинала выглядеть в не очень хорошем свете перед ней: 31-летняя тётка, встречается с парнем третий год, не замужем, говорит, что не хочет, но врёт, наверное, потому что не может такого быть, чтобы в 31 замуж не хотеть, не берут просто, скорее всего. Такое впечатление я о себе перед ней, наверно, оставила.

(Автору удалось взглянуть на себя глазами этой девочки и она увидела часть реальности. Но реальность ей не понравилась. А корма для короны никто не предложил, поэтому дружба была ею отвергнута)

Хотя я замуж, может быть, и хотела бы, но не за него, потому что он бухает и не работает нигде, и я боюсь из-за этого связывать с ним свою жизнь, и мои мысли заняты больше тем, как с ним расстаться и познакомиться с кем-нибудь нормальным.

(Реальность автора оказалась еще хуже, чем предположила девочка. Оказалось, что она автор не просто хочет замуж, а ее не берут, она еще и живет три года с мужчиной, который ни во что ее не ставит)

Но ей объяснять это всё не хотелось, потому что кто она такая, просто случайная прохожая, чтобы так открываться и объясняться перед ней. Поэтому я и не захотела развивать с ней дальше эту тему.

(Могла бы расспросить эту девочку о чем-то ее, может ума бы набралась. Но автору ничего чужое не интересно, она зациклена на своем, и считает это деликатностью и в белом пальто смотрит на тех, кто интересуется чужой личной жизнью)

И все мои диалоги с другими своими знакомыми и подругами происходят примерно также, то есть почти не происхолят совсем, я их очень быстро сворачиваю. Может, потому что я просто избегаю чужих оценок своей личной жизни, не хочу встречаться с этими оценками. Если я верно всё рефлексирую.

(Да, автор избегает оценок, которые не накормят ее корону, а жизнь других людей ей не интересна, вот и варится сама в своем котле)