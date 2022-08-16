Скандалы: Реновация в Санкт-Петербурге

Поправки, провокации и спам-рассылка депутатам

В Санкт-Петербурге больше месяца не утихают споры вокруг нового закона о комплексном развитии территории или реновации. Принятый депутатами документ предполагает возможность расселения хрущевок и постройку на их месте новых кварталов. Но неожиданно для властей горожане приняли реновацию в штыки. Все дело в нюансах: переселить людей могут туда, куда пожелает застройщик, а значит, это могут оказаться отдаленные районы с бедной инфраструктурой. Второй аспект – это размер компенсации для тех, кто захочет получить за свою квартиру в «хрущевке» деньги. Компенсация будет рассчитываться от рыночной цены, а экспертизу будут заказывать опять же застройщики.

На встречи ходят провокаторы

Уже несколько недель жители районов Петербурга с массовой застройкой «хрущевскими» панельками объединяются в чаты, знакомятся, распечатывают листовки, чтобы предупредить соседей, которые не пользуются интернетом. По мнению депутата Санкт-Петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, так на глазах формируется гражданское общество.

«Люди изучают юридические документы, сами начинают готовить инструкции, думают как проводить собрания собственников, чтобы исключить свои дома из программы реновации, — говорит депутат, — это полезно, потому что это процесс организации гражданского общества, она начинается тогда, когда появляются маркеры опасности, в нашем случает, это перспектива принудительного переселения. Я провел уже четыре встречи, доволен ими, потому что люди задают вопросы по существу и ждут ответов. Я пытаюсь объяснить, что никакой катастрофы нет, и не надо впадать в уныние. От всего можно отбиться. В случае с пятиэтажками, можно даже собрать очное собрание собственников и отказаться от КРТ. Я уже готовлю брошюру, где будет рассказаны все аспекты реновации, а так же как проводить собрания собственников, как все оформлять. Времени у людей пока много, сначала, будут принимать генплан, потом изменения в правила землепользования и застройки, и только потом будут конкретные территории под реновацию».

Одна из встреч Вишневского с жителям закончилась потасовкой. В Московском районе горожане обратили внимание на двух молодых парней в масках, которые вели съемку, а когда их попросили представиться и попытались сорвать маску, они применили слезоточивый газ и убежали.

«Я написал заявление в полицию, чтобы устанавливали личности этих людей, никто не имел права снимать людей, которые пришли на встречу с депутатом, чтобы обсудить важных для них вопрос», — заключил Вишневский.

Избиратели готовят массовую рассылку депутатам

Еще один контур борьбы с планами реновации – это законопроект, разработанный фракцией «Яблоко» и внесенный в Заксобрание. Документ предлагает скорректировать условия основного закона о реновации. В частности, закрепить право людей получить новое жилье в том же муниципалитете, чтобы не оказаться на выселках. Второе важное условие: под реновацию должны подпадать дома со степенью износа более 70%, а не как сейчас – все «хрущевки», независимо от состояния.

Активисты готовят массовую рассылку в поддержку этих поправок. Противники реновации призывают горожан слать как можно больше обращений к лидерам фракций, представленных в городском парламенте: ЕР, ЛДПР, КПРФ, СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди».

«Не уверен, что эта рассылка сильно воздействует на коллег, — говорит Борис Вишневский, — но им как минимум придется корректировать свою публичную позицию, так уже депутат Рябоконь предложил ввести мораторий на реновацию и обещает писать губернатору по линии ОНФ. Московская реновация стоила многим депутатам, которые голосовали «за» их мест, поэтому такое массовое выражение мнения избирателей может быть заставить поменять точку зрения петербургских депутатов».

Кроме того, активисты организовали классический сбор подписей против реновации, которые отправят президенту, депутатам Госдумы, прокурору города, а так же уполномоченным по правам человека и правам ребенка. Сбор планируют завершить к выходу депутатов с каникул.

Что говорят власти

На фоне общественного резонанса власти Санкт-Петербурга попытались перехватить информационную повестку. В СМИ и соцсетях начали выступать депутаты и чиновники, комментировать закон о КРТ. Общий тон высказываний сводится к тому, что пока нет никаких конкретных планов, а значит и обсуждать нечего. В интервью изданию «Фонтанка» вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, назвал «дискуссии о реновации» фейком.

«Пока планов по старту КРТ жилой застройки у Санкт-Петербурга нет, — заявил он. — И ни одна территория сегодня не включена в комплексное развитие территорий жилой застройки. Чтобы развивать данное направление, сегодня прорабатываются все подзаконные акты, чтобы в принципе определить, какие территории можно рассматривать в части запуска КРТ жилой застройки. Отфиксированы они по регламенту должны быть в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), то есть втором уровне градостроительной документации после Генерального плана. Поэтому любые дискуссии, что существует некий список адресов, являются просто фейком».

Иногда эти попытки перехватить повестку выглядят забавно, как выступление чиновники из Кронштадта, которая записала ролик для жителей отдаленного района Петербурга, в котором заявила, что на острове нет домов подпадающих под реновацию, значит переживать людям не о чем. Все заявление уместилось в 33-секундное видео.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил о создании общественного штаба по реновации, где будет обсуждаться эта тема, а так же появление специального сайта, горячей линии и даже Telegram-канала. К слову, счет телеграмм-каналов и чатов, посвященных реновации идет уже на десятки. В общегородском чате находится более 9 тысяч человек. Кроме того, существуют аналогичные чаты по районам, муниципалитетам и отдельным домам и улицам.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”