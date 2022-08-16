Мнение: Кому давать?

«может быть в 20 раз увеличено финансирование субъектов федерации, показывающих максимальную эффективность (сейчас первая десятка регионов-лидеров рейтинга эффективности госуправления делит 1 млрд рублей из федерального бюджета по итогам года)»

Вот, кстати, очень интересный кейс, показывающий все «баги», присущие российской сверхцентрализации. У нас ведь – слава Путину! – сверхцентрализованная страна: все деньги и все ресурсы – в Москве, все решения, вплоть до самых мелких, типа муниципальных налогов, принимаются опять же в Москве, а Кремль и отчасти Белый Дом рулят и всей экономикой, и всей политикой.

И вот наш Центр уже 4 года бьется над, казалось бы, благой задачей – как поощрять регионы?

Суть проблемы: в России одни региональные руководители, типа, хорошие и эффективные, хорошо управляют своими регионами, развивают их. А другие региональные администраторы – так себе, управляют кое-как, плохо, народ у них не умыт и не накормлен как следует экономика буксует или стагнирует. Вопрос – что делать в этой ситуации федеральному Центру?

Как ни покажется странным на первый взгляд, решение неочевидно.

Конечно, первое, что приходит в голову – передовиков надо поощрять! Надо давать им денег! Трансферты всякие, доли в пироге федеральных программ – «передовикам» в первую очередь!

Вроде, всё логично. Но, с другой стороны – а на фига давать регионам-«передовикам», если у них и так всё отлично, экономика растет, предприятия богатеют, народ гребет лопатой? Будет ли это «по-государственному»?

Почему не наоборот – не направлять ресурсы в отстающие регионы? Им-то ведь НУЖНЕЕ, не так ли? Там дела плохи, народ недоедает, предприятия разваливаются… Туда и направить трансферты! Ведь жители ни в чем не виноваты: они свою администрацию и своего губера не выбирали, если те оказались неумелыми управленцами – почему, собственно, они должны страдать?? А «передовики» обойдутся, они ведь и так впереди.

Так? Нет, не так. Что ж тогда получится: чем у тебя в регионе дела хуже, тем больше тебе федеральных денег полагается? Типа, как отстающему, на поддержание штанов, на помощь ни в чем не повинным жителям отстающего региона? Чиновники федерального Центра понимают: если так делать – вообще никаких «передовиков» не будет, все будут стараться пролезть в «отстающие». Портить начнут даже то, что работает – лишь бы «наверху» не сочли, что тут всё хорошо и денег сюда давать не надо!

Значит, что – все-таки давать «передовикам»? а как же социальная справедливость? Ведь, повторимся, жители не виноваты, что у них тупые чиновники управляют – их им сверху поставили! Да и для экономики нехорошо – «узкие места» надо «расшивать», а не плевать на них…

Бьется федеральный Центр в раздумьях. Четвертую систему оценки регионов за 3 года меняет.

А ведь проблема решения просто не имеет. Хоть ты «передовиков» поощряй, хоть «лузеров» – толку не будет. Потому что сама система порочна, в своей основе. Не должны все деньги уходить в Центр, а потом оттуда распределяться – «этому дам, этому не дам». Сверхцентрализация НЕИЗБЕЖНО порождает апатию, иждивенчество и нарастающее ощущение социальной несправедливости.

Но признать это в Кремле «никак невозможно-с». Погодите, они еще пятую систему придумают (2012).