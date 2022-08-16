В Латвии договорились не продлевать вид на жительство гражданам России

Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать виды на жительство гражданам РФ и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам, сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ и ограничить для них въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», – приводит РИА «Новости» сообщение Кариньша.

Ранее в Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян.

Парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны

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