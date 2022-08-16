В Китае подсчитали процент отказавшихся от антироссийских санкций в мире

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обратил внимание, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».

«Только большинство представляет международное сообщество», – написал он в Twitter, сопроводив публикацию картинкой с круговой диаграммой, согласно которой 85% мирового населения «не ввели санкции в отношении России», а остальные 15% – «ввели санкции» против России, информирует РИА «Новости».

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.

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