 

В Китае подсчитали процент отказавшихся от антироссийских санкций в мире

16.08.2022, 19:55, Новости дня
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обратил внимание, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».

«Только большинство представляет международное сообщество», – написал он в Twitter, сопроводив публикацию картинкой с круговой диаграммой, согласно которой 85% мирового населения «не ввели санкции в отношении России», а остальные 15% – «ввели санкции» против России, информирует РИА «Новости».

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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