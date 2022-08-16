Мнение: Сокращения

Поставки российской нефти в Индию и Китай за неделю сократились на 20% и достигли минимального уровня с марта текущего года. Падают объемы поставок и по другим направлениям. Согласно подсчётам Bloomberg, еженедельный доход Москвы от экспортных пошлин упал на 22% ($42 млн) до $145 млн. Это самые низкие доходы за последние семь недель, хотя они остаются и выше тех, что были до конца февраля.

Ситуация внешне выглядит нелогичной, но по всей видимости, как раз с логикой здесь всё в полном порядке. Китай и Индия набрали на демпинговой распродаже российского сырья, но ломать структуру поставок, чтобы сделать приятное Кремлю, они не собираются. Тем более ссориться с традиционными поставщиками. В этом плане надежды, что мы завалим Азию своей нефтью, изначально были сомнительными. Азиаты, безусловно, будут брать ее, тем более, чего не брать, если по бросовым ценам, но переключаться на сомнительный по надежности источник — а зачем?

Во-вторых, понимая отчаянное положение Кремля, Индия и Китай, а вслед за ними и другие азиатские страны, неизбежно будут использовать свой спрос в качестве инструмента политического торга с Россией. Ну хорошо, мы купим у вас еще сто тысяч тонн нефти. А что мы получим взамен?

Реактивная и судорожная политика Кремля просто не может давать какие-то иные результаты. В состоянии катастрофы нет хороших решений. И не бывает. Бывают более или менее плохие. Но это и весь выбор.

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