Всё ради бренда — звёзды Голливуда используют визиты на Украину в личных целях

Чтобы привлечь внимание к украинскому кризису, Владимир Зеленский делает ставку на постоянный поток гостей из Голливуда, пишет The Hill. В Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лив Шрайбер и Джессика Честейн. Однако, по мнению экспертов, голливудские звёзды на Украине преследуют исключительно личные цели: они представляют только самих себя и жаждут общественного признания, чтобы создать свой собственный бренд.



AP

Чтобы привлечь внимание всего мира к украинскому кризису, Владимир Зеленский делает ставку на постоянный поток посещающих страну голливудских звёзд, пишет The Hill. Но должны ли знаменитости играть «главную роль» в конфликте?

Джессика Честейн стала последней представительницей индустрии развлечений, посетившей Украину. На фотографиях, опубликованных на этой неделе в официальном Telegram-канале Зеленского, Честейн сидит за одним столом с президентом Украины.

«Американская актриса Джессика Честейн сегодня находится на Украине. Для нас такие визиты известных людей чрезвычайно ценны. Благодаря этому мир ещё больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране», — написал Зеленский.

В Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Однако визиты «богатых и знаменитых» в зону боевых действий не обходятся без критики.

«Мне кажется, то, что они делают, весьма проблематично, — подчёркивает профессор Йоркского университета Илан Капур, автор книги «Гуманизм знаменитостей: идеология глобальной благотворительности». — Кого представляют голливудские звёзды? Если вдуматься, они представляют только самих себя, потому что они нуждаются в общественном признании и жаждут его, чтобы создать свой бренд. Всё дело в брендинге».

Капур отметил, что не винит Зеленского, который сам являлся телевизионным актёром до того, как пришёл в политику, за встречи со звёздами. По словам эксперта, для Зеленского использование социальных сетей, прессы и «всей машины западных знаменитостей» является «эффективным способом» продолжать оказывать давление на Европу и США на фоне ослабевающего общественного интереса к украинскому кризису.

Даррелл Уэст, руководитель исследований в области управления в Брукингском институте, считает, что встречи Зеленского со знаменитостями — это «отличный способ привлечь внимание СМИ, потому что репортёры любят знаменитостей». Однако, как отмечает Уэст, это не значит, что фотосессии со знаменитостями обязательно «сдвинут иглу с мёртвой точки».

«Люди понимают, что знаменитости не являются профильными экспертами, поэтому они не воспринимают всерьёз их публичные комментарии по таким специализированным темам, как внешняя политика, — отмечает Уэст. — Но знаменитости собирают деньги и привлекают внимание средств массовой информации, поэтому они могут помочь лидерам определять повестку дня по тем вопросам, которые их волнуют».

Однако не все голливудские звёзды готовы вылететь на Украину, чтобы оказаться рядом с Зеленским. На прошлой неделе рок-музыкант и экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена «военным преступником» и обвинил его в разжигании конфликта.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе американский актёр Стивен Сигал приехал в Донбасс и посетил разрушенный изолятор в Еленовке (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Он «повторил заявления Кремля» о том, что ответственность за смертоносный удар по изолятору несёт Киев.

«Когда дело касается более спорных тем, знаменитости часто предпочитают держаться от них подальше, потому что не хотят сталкиваться с негативной реакцией из-за публичной позиции по дискуссионному вопросу», — отметил Уэст.

«Это люди с очень большими привилегиями. Они должны знать своё место, но они его не знают, — подчёркивает Капур, — и система только поощряет их продолжать, мне кажется, приносить в конечном итоге гораздо больше вреда, чем пользы».

Капур предположил, что голливудские звёзды могли бы «лучше служить делу, которое им небезразлично», «играя второстепенную роль» или анонимно жертвуя деньги авторитетным организациям, передаёт The Hill.