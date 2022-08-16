 

Первая леди США заразилась COVID-19

16.08.2022, 19:43, Разное
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Жена президента США Джо Байдена получила положительный результат теста на COVID-19, пишет CBS News. Она вакцинирована, поэтому симптомы заболевания у неё лёгкие. Однако ей придётся соблюдать самоизоляцию, а её мужу — носить маску, поскольку он с ней контактировал.


AP

Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на COVID-19, пишет CBS News. Она сейчас проводит отпуск в Южной Каролине с семьёй, включая её мужа президента США Джо Байдена. Симптомы заболевания у неё лёгкие. Но она останется на том же месте, в частной резиденции в Южной Каролине, пока не получит два отрицательных анализа на коронавирус.

Как сообщила её пресс-секретарь, в понедельник Джилл Байден сдала тест в рамках её собственного календаря тестирования, и результат был отрицательным. Но вечером она стала чувствовать симптомы простуды. И затем новый анализ на ПЦР дал уже положительный результат. При этом она получила две дозы вакцины, дважды ревакцинировалась, поэтому симптомы у неё лёгкие.

Жена президента США принимает лекарство Paxlovid и будет пять дней находиться в изоляции. При этом издание напоминает, что недавно и сам президент перенёс COVID-19. И, хотя у него сейчас отрицательный результат анализа, он будет выполнять рекомендации Минздрава и носить маску ещё 10 дней, а также чаще сдавать тест. Впрочем, из отпуска он вернётся к своим обязанностям, хотя пока непонятно, скажется ли диагноз его жены на его рабочих поездках, отмечает CBS News. 


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