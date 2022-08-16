 

«Совсем как дома» – 61 процент населения Франции положительно относится к пересыханию рек

16.08.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным соцопроса, проведённого в 21 департаменте Франции, 61 процент жителей страны положительно оценивают пересыхание рек и засуху, накрывшую большую часть территории страны. При этом 55 процентов опрошенных отметили, что такой климат похож на тот, к которому они привыкли с детства.

– Когда я приехал в эту страну, она была слишком сырой и слишком зелёной. Повсюду ползали улитки, слизни, лягушки и прочий харам, который ели местные кафиры, – пожаловался житель Марселя Мбамбук Тулумба. – Теперь эта страна нравится мне куда больше. Она похожа на место, где я родился и вырос. Там мы никогда не видели рек и не понимаем, зачем они нужны. К тому же, по траве неудобно ездить на верблюде, а сейчас во Франции образуются ровные барханы, очень хорошо подходящие для этой цели.

Наибольшее одобрение климатических изменений социологи выявили в Тулузе. Здесь городской совет единогласно проголосовал против плана мэрии организовать искусственное орошение полей после понижения уровня воды в реках ниже критического, а глава горсовета вынес мэру такфир и призвал единоверцев к джихаду против «шайтана, задумавшего противиться божьей воле». После этого мэр Тулузы подал в отставку, а на его место был избран местный активист Ахмед Эсфахани.

Первым указом нового мэра стала фетва о запрете «стоять на пути Провидения», что, в частности, предполагало запрет на попытки противостоять сложившейся климатической ситуации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06.21 / Оригинальный тканый коврик смотрится очень красиво, а нужен лишь картон, пряжа, нитки или тканевые полоски

01.12.21 / Врач рассказал, может ли коронавирус вызывать неврологические заболевания

02.08.22 / Лидер АдГ – избежать энергетической катастрофы в Германии поможет только отказ от антироссийского курса

22.12.20 / Для выпускниц школ введён обязательный экзамен по мытью посуды и приготовлению пищи

18.02.22 / Мнение: Набег

23.08.21 / Оливковая и другие маски, которые помогут избавиться от межбровных морщин

24.05.21 / Женщины 4 знаков зодиака всегда производят хорошее впечатление: чем они очаровывают

27.03.22 / Материал из опилок может стать отличной экологичной заменой пенопласту

04.06.22 / Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

24.02.22 / 9 способов справиться с тревогой — рекомендации психолога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика