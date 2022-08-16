«Совсем как дома» – 61 процент населения Франции положительно относится к пересыханию рек

По данным соцопроса, проведённого в 21 департаменте Франции, 61 процент жителей страны положительно оценивают пересыхание рек и засуху, накрывшую большую часть территории страны. При этом 55 процентов опрошенных отметили, что такой климат похож на тот, к которому они привыкли с детства.

– Когда я приехал в эту страну, она была слишком сырой и слишком зелёной. Повсюду ползали улитки, слизни, лягушки и прочий харам, который ели местные кафиры, – пожаловался житель Марселя Мбамбук Тулумба. – Теперь эта страна нравится мне куда больше. Она похожа на место, где я родился и вырос. Там мы никогда не видели рек и не понимаем, зачем они нужны. К тому же, по траве неудобно ездить на верблюде, а сейчас во Франции образуются ровные барханы, очень хорошо подходящие для этой цели.

Наибольшее одобрение климатических изменений социологи выявили в Тулузе. Здесь городской совет единогласно проголосовал против плана мэрии организовать искусственное орошение полей после понижения уровня воды в реках ниже критического, а глава горсовета вынес мэру такфир и призвал единоверцев к джихаду против «шайтана, задумавшего противиться божьей воле». После этого мэр Тулузы подал в отставку, а на его место был избран местный активист Ахмед Эсфахани.

Первым указом нового мэра стала фетва о запрете «стоять на пути Провидения», что, в частности, предполагало запрет на попытки противостоять сложившейся климатической ситуации.

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