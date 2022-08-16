Мнение: Эппл цензурирует Рутуб, видеосервисы вместо кино и санкции от производителей музыкального софта

1. Ещё раз к вопросу о том, в чьих руках находится свобода слова на Западе (и существует ли она вообще). Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Как сообщают нам агентства, ув. друзья, Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении.

Повторяю: компания, продающая айфоны, решает, что будут смотреть и читать те, кто эти айфоны купил. Даже после того, как они как бы заплатили и как бы владеют.

И если компания (частная, независимая, всё такое) считает, что русские не должны смотреть видео от своего государства — она просто берёт и запрещает. А чо.

…Собственно, именно это и называется «вы не будете ничем владеть на самом деле». И очень жаль, что не все ув. русские понимают, какое это счастье и какая огромная привилегия по сравнению с подавляющим большинством человечества — иметь возможность послать частную компанию Apple к чортовой матери точно так же, как Государственный департамент США и всю священную западную голубятню.

Мы весьма скоро, возможно, останемся в числе очень немногих обществ, в которых нормальные люди по-прежнему останутся хозяевами своего имущества.

2. Западные киностудии отказались поставлять кино в Россию из-за санкций. Российские кинотеатры по-прежнему страдают, ибо заменить выпавшие объёмы фильмов нечем. Даже если в России резко начнут снимать в разы больше и лучше, цикл у кинопроизводства долгий, и заткнуть дыры в прокате в этом году в любом случае не получится. Помогло бы иностранное кино, — Индия, Китай, Нигерия и прочие страны выпускают уже вполне конкурентоспособные фильмы, — но наша индустрия кинопроката традиционно ориентирована на Запад, и предрассудки участников не позволяют им смотреть на другие регионы.

Впрочем, россияне находят способы заменить традиционные посиделки в тёмных залах. Они переходят на отечественные видеосервисы и онлайн-кинотеатры (ссылка):



Отсутствие новинок в кинотеатрах, развитие цифровых экосистем и партнерских отношений с операторами связи и сервисными компаниями помогло сохранить рост рынка онлайн-видеосервисов в России в первом полугодии. Об этом говорится в отчете аналитического агентства «ТМТ Консалтинг».

Рынок смог сохранить рост на уровне 46 процентов для видеосервисов операторов и на 29 процентов для остальных видеосервисов. Большинство онлайн-кинотеатров отметили рост потребления на одного пользователя как в количестве, так и во времени просмотров — в среднем по рынку время просмотров выросло по сравнению со вторым полугодием 2021 года на 25 процентов.

Негативное влияние на рынок оказали снижение числа зарубежных новинок в кино и на ТВ, переток пользователей на пиратские видеосервисы на фоне ухода западных игроков.

3. Блогер fly_dream пишет (ссылка):

…очень забавная история вышла с производителями музыкального софта.

Дело в том, что в нашей стране… если говорить мягко, то не принято пользоваться лицензионным музыкальным софтом… <…> Но… всё же, на всю страну наберётся условных… человек сто, наверное, которые:

– Решили поддержать разработчиков рублём, потому что это правильно (привет всякие ценности и всё такое).

– Нашли денег, купить этот софт (а это довольно-таки не дешёвое удовольствие, к примеру один из топовых импульсных ревербераторов стоил примерно 27 тысяч рублей, и цены там, в среднем, плюс-минус – такие на всё).

– Нашли силы, купить этот софт!!! (и это не шутка, его очень сложно купить в наших реалиях, каждая покупка — это танцы с бубнами, и многочасовая переписка с поддержкой).

И вот. Бравые производители этого незаменимого (без шуток даже) софта, в первых рядах ринулись накладывать санкции на наших отечественных музыкантов : )) Причём, если условный Декатлон, или там, Макдак, уходя писали максимально нейтральные: “В связи с перестройкой логистических цепочек”, “в связи с проблемами по оплате”, и даже не стеснялись применять это “временно”, то здесь — целые разгромные статьи где прямым текстом написано что-то в духе: “Мы против русского правительства, поэтому русский музыкальный композитор — иди на…”.

И откровенно послали тот мизер своих союзников, которые вопреки всему, их поддерживали.

И с какой целью… я не знаю даже.

– У них очень маленькая аудитория, чтобы при всём желании, хоть как-то оказать влияние на политические и социальные процессы. На ход СВО, на глобальную политику или даже становление “более лучшего” мира это не повлияет от слова “совсем”.

– Единственные их союзники, которые имелись в этой части света, просто-напросто присягнут на верность йо-хо-хо-пиратству, и будут без каких-либо ограничений пользоваться продуктами и дальше.