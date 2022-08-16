О чем может свидетельствовать слабое рукопожатие, рассказали ученые

Эксперты из Австрии определили, что снижение силы рукопожатия может свидетельствовать о развитии различных заболеваний, которые с возрастом приведут к преждевременной смерти. Исследования проводили специалисты из Венского университета.

Было набрано более восьми тысяч мужчин. Их возраст составлял 50-80 лет. Добровольцев попросили сжать динамометр и определили силу хвата кистей. Далее данные сравнили с показателями идентичной группы людей с хорошими показателями.

Это помогло определить, что тест на силу хвата – простой и быстрый способ ранней диагностики опасных заболеваний. Слабое рукопожатие свидетельствует о повышении риска преждевременной смерти или развития серьезных патологий, которые скоро приведут к летальному исходу.