Создана математическая модель, способная спрогнозировать увеличение объема добычи нефти

Специалисты из Российской Федерации представили и успешно протестировали новую математическую модель, которая помогает определить объемы добычи нефти после кислотной обработки месторождения для удаления отложений парафинов. Разработкой занимались научные сотрудники Пермского политехнического университета и их китайские коллеги.

Ранее российские специалисты представили уникальную кислотную эмульсию двойного действия. Она не только обрабатывает пласты нефти, но и защищает буровое оборудование от коррозии. В составе были использованы реагенты, которые долгое время сохраняют свою активность.

Преимущество использования новой математической модели для обработки новых месторождений заключается еще и в том, что она способна учесть не только их геологические особенности, но и характеристики используемого оборудования.