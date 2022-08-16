 

Создана математическая модель, способная спрогнозировать увеличение объема добычи нефти

16.08.2022, 19:20, Разное
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Специалисты из Российской Федерации представили и успешно протестировали новую математическую модель, которая помогает определить объемы добычи нефти после кислотной обработки месторождения для удаления отложений парафинов. Разработкой занимались научные сотрудники Пермского политехнического университета и их китайские коллеги.

Ранее российские специалисты представили уникальную кислотную эмульсию двойного действия. Она не только обрабатывает пласты нефти, но и защищает буровое оборудование от коррозии. В составе были использованы реагенты, которые долгое время сохраняют свою активность.

Преимущество использования новой математической модели для обработки новых месторождений заключается еще и в том, что она способна учесть не только их геологические особенности, но и характеристики используемого оборудования.


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