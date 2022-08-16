С рукавами-фонариками или прямого кроя: лучшие модели платьев-рубашек, чтобы стильно встретить окончание лета

В конце лета погода начинает меняться. Вроде бы еще тепло, но уже нет изнуряющей жары. А вечерами даже бывает достаточно свежо, поэтому в последние деньки августа нужен особый гардероб. Например, для этого периода просто идеально подойдет платье-рубашка.

Подборка удачных моделей

Романтическим натурам подойдут женственные модели платьев с объемными рукавами-фонариками. В таком красивом платье можно и на свидание, и на вечеринку, и в ресторан. В нем девушка будет чувствовать себя как принцесса.

Любителям комфортной одежды следует обратить внимание на платья-рубашки трапецевидного силуэта. Благодаря свободному крою такая вещь совершенно не стесняет движений. К тому же она не прилегает к телу и хорошо продувается, а потому в ней совсем не жарко.

Универсальный вариант, который никогда не выйдет их моды, – платье прямого кроя из струящейся ткани. Вы можете носить его так, как нравится – в свободной модификации или создать приталенный силуэт при помощи пояска. Отдавайте предпочтение ярким оттенкам.

Традиционно платья-рубашки имеют короткую или среднюю длину. Но для торжественных случаев стоит приобрести платье в пол. Оно отлично впишется как в летнюю пляжную вечеринку, так и в более тяжелый банкетный образ.