 

С рукавами-фонариками или прямого кроя: лучшие модели платьев-рубашек, чтобы стильно встретить окончание лета

16.08.2022, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце лета погода начинает меняться. Вроде бы еще тепло, но уже нет изнуряющей жары. А вечерами даже бывает достаточно свежо, поэтому в последние деньки августа нужен особый гардероб. Например, для этого периода просто идеально подойдет платье-рубашка.

Подборка удачных моделей

Романтическим натурам подойдут женственные модели платьев с объемными рукавами-фонариками. В таком красивом платье можно и на свидание, и на вечеринку, и в ресторан. В нем девушка будет чувствовать себя как принцесса.

Любителям комфортной одежды следует обратить внимание на платья-рубашки трапецевидного силуэта. Благодаря свободному крою такая вещь совершенно не стесняет движений. К тому же она не прилегает к телу и хорошо продувается, а потому в ней совсем не жарко.

Универсальный вариант, который никогда не выйдет их моды, – платье прямого кроя из струящейся ткани. Вы можете носить его так, как нравится – в свободной модификации или создать приталенный силуэт при помощи пояска. Отдавайте предпочтение ярким оттенкам.

Традиционно платья-рубашки имеют короткую или среднюю длину. Но для торжественных случаев стоит приобрести платье в пол. Оно отлично впишется как в летнюю пляжную вечеринку, так и в более тяжелый банкетный образ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.22 / Ей было 14! – Личное мнение

18.05.21 / Возрастной макияж для дам элегантного возраста: основные правила и приемы

16.12.21 / Московская проститутка тайно вакцинировала клиентов от COVID-19

30.07.22 / Мнение: Две стратегии

21.05.21 / 15 настолько своеобразных балконов, что их владельцам так и хочется задать парочку вопросов

23.07.21 / Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на вечеринку и опубликовали первое совместное фото в сети

29.05.22 / Самый модный предмет летнего гардероба: с чем комбинировать трендовое кимоно, чтобы избежать эффекта халата

23.12.20 / Три гигантские «Луны» засняты над Бельгией

12.01.22 / Голикова сообщила о 698 случаях заражения «омикроном» в России

17.12.21 / Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика