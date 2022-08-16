Скандалы: «Спасибо, что не в диван»

Российские знаменитости подхватили западный тренд рожать напоказ

Долгие годы процесс рождения детей считался сакральным и молодые родители старались скрывать его от чужих глаз. Впрочем, XXI век и активное развитие соцсетей размыли много границ общепринятых понятий. Роды перестали быть таинством, блогеры стали выставлять напоказ сам процесс, а кто-то же и вовсе рожать онлайн. Ведь лайки и охваты страниц сами себя не наберут.

Известная фитнес-тренер и блогер Екатерина Усманова в популярном среди знаменитостей госпитале «Лапино» 15 августа родила свою вторую дочь Марию. Как поведала сама Катя, роды прошли легко и естественно. Девушка выложила видео того, как ее дочь появляется на свет, и оно уже набрало практически 100 тысяч просмотров.

«Смотрю и плачу. Самый невероятный момент в жизни женщины. Маруся родилась в воду, «в рубашке» практически (пузырь лопнул на последней потуге). Роды не были стремительными. Все было так же, как в тот раз. Долгая раскачка. Весь день вчера я проживала легкие схватки (каждые 10 минут ) и точно уже знала, что вечером поеду в роддом. Сегодня все разрешилось на 12 часов быстрее, потому что без эпидуралки. Ощущения, конечно, были гораздо ярче. Это было интенсивно и быстро. Через часов пять-шесть произошло полное раскрытие (пузырь все еще цел), и через 12 минут в потугах рыбка выскользнула в воду», — прокомментировала Усманова свое видео.

В комментариях к нему девушки оставляют восторженные комментарии. Нашлись и те, кто светлый замысел Усмановой не понял.

«Зачем видео-то выставлять на весь интернет? Мне из родов было забавно только смотреть роды Анисиной, между ног которой играл на гитаре Джигурда», — высказала свое возмущение подписчица.

Кстати, совсем недавно пополнение произошло в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова. Девушка подарила артисту второго ребенка. Фотографии своих родов она также выложила в соцсети. В самый ответственный момент рядом с ней были муж и трехлетний сын.

Тодоренко разместила фотографию, на которой запечатлена в бассейне: теледива рожала в воде. Звезда «Орла и Решки» оказалась в восторге от процесса. «Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ!» — призналась телеведущая.

Регина рассказала и как Михаил отреагировал на появление братика. «Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи, но эта улыбка до первой драки за игрушку», — разоткровенничалась телезвезда.

Кстати, дальше всех в 2016 году пошла бывшая жена рэпера Гуфа, Айза. Тогда, чтобы привлечь к себе внимание, и без того одна из самых открытых российских звезд решилась рожать в онлайн-трансляции. Многие из поклонников Айзы «присутствовали» при схватках благодаря прямому эфиру из VIP-палаты и коридора в Московском перинатальном центре. Сами роды остались за кадром.

Украинская блогер София Стужук — «мастер публичных родов». Она многодетная мама. В 2019 году Стужук рожала третью дочь напоказ перед подписчиками. Весь процесс она сняла на камеру и поделилась подробностями в микроблоге. Съемку блогер начала еще ранним утром, признавшись, что почти не спала всю ночь из-за схваток. Справиться с неприятными ощущениями Софии помогал избранник, который нежно поглаживал ее живот и разминал мышцы. Когда боль стала невыносимой, женщина перебралась в надувной бассейн, где и появилась третья наследница.

Первооткрывателем публичных родов все же стал Никита Джигурда. В 2009 году шоумен снял занимательный ролик — в главной роли была его рожающая супруга Марина Анисина. Пока Анисина пыталась сосредоточиться на сложном процессе, Джигурда вовсю поднимал ей настроение и боевой дух с помощью песен в своем исполнении. Таинство попало на видео, а потом и на просторы интернета. В следующем году, когда Марина рожала дочь, певец проделал то же самое.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “ДэйлиШторм”