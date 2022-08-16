 

Мнение: Кто же обстреливает Запорожскую АЭС

16.08.2022, 18:55, Разное
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Город Запорожье

Война – время тупого и злого абсурда, когда, как на болотах, “силы зла царствуют безраздельно”. Тот, кто войну развязал, винить за расползание смерти и разрухи может только себя. Однако даже на общем мрачном фоне сегодня выделяется беспредел вокруг Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками (как и со всем остальным – непонятно, на каком основании).

Атомную станцию обстреливают каждый день, причем в буквальном смысле “снаряды рвутся все ближе”. Чем могут обернуться взрывы на АЭС – каждый может узнать, погуглив про Чернобыль на той же Украине или про японскую Фукусиму. Так кто же стреляет? Кто этот самоубийца и герострат?

Как водится, стороны обвиняют друг друга. Россия говорит, что стреляет Украина, с украинской стороны обвиняют Россию. Такая же картина и с обстрелами Донецка. Позиция РФ – украинцы ополоумели и стреляют по собственным гражданам “просто так”, позиция украинцев – “русские готовят очередную провокацию”.

Однако в случае с обстрелами Запорожской АЭС в принципе не до шуток. Авария Чернобыля подняла в 1986 году на уши весь мир, а ведь Запорожская станция крупнее. Если и она рванёт – это не только гарантированно накроет как минимум сам город Запорожье (население до СВО – 710 тысяч человек), но и целые области, причем не только на Украине, но и, вполне возможно, в России.

РФ уже пожаловалась на Украину в ООН, требуя прекратить обстрелы. В ответ представители разных государств мира подписали обращение к России, требуя передать ЗапАЭС под контроль Украины – чего РФ, очевидно, делать ни в коем случае не хочет и не собирается.

В чем же дело? На мой взгляд, дело прежде всего в огромной значимости Запорожской АЭС для всей энергосистемы Украины. 15% всей вырабатываемой в 40млн.стране энергии – это не шутка. При этом Россия недвусмысленно собралась… выключить эту АЭС из украинской энергосистемы и переключить на себя.

Похоже, что в условиях, когда на Украине в свете скорой зимы и разгромленной страны и так проблемы с энергообеспечением, позволить себе остаться еще и без энергии АЭС Украина просто не может. Но и отбить станцию военной силой тоже не может, по крайней мере пока. Ситуация тупиковая.

В связи со всем этим я думаю, что станцию обстреливает все же Украина, и это в чистом виде – жест отчаяния. Или, если угодно – такой способ переговоров. Зеленский недвусмысленно дает понять, что планы Росатома по отключению Запорожской АЭС от украинской энергосистемы его не устраивают. И если его позиция будет проигнорирована, то он… просто взорвет станцию к чертовой матери. По принципу “так не доставайся же ты никому!”

В этом случае постоянные “беспокоящие” обстрелы территории станции являются просто предупреждением, что такая возможность у ВСУ ЕСТЬ. А что до “реакции мирового сообщества” – как раз “письмо мировых лидеров” и призвано было дать понять руководству РФ, что, что бы ни произошло с Запорожской АЭС, ответственность за это будет возложена на РФ. То есть – и за “новый Чернобыль” тоже.

В общем, Украина идет ва-банк. Как путинские отморозки на все это отреагируют – посмотрим.

Источник: Размышления вольного социолога


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