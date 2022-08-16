Мнение: Бразилец на защите Донбасса

Бразильский доброволец Родольфо Макгвайр рассказывает о том, почему 8 лет своей жизни он отдал Донбассу.

Аннотация:

Публикуем разговор с Родольфо Макгайвером, бразильским добровольцем-интернационалистом, который в нелёгком 2014 году приехал на Донбасс, чтобы помочь народным республикам в их антифашистской борьбе.

Разговариваем о судьбах добровольцев из разных стран, о том, как изменились условия борьбы за восемь лет, о перспективах антифашистской борьбы.

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