Мнение: Бразилец на защите Донбасса
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Бразильский доброволец Родольфо Макгвайр рассказывает о том, почему 8 лет своей жизни он отдал Донбассу.
Аннотация:
Публикуем разговор с Родольфо Макгайвером, бразильским добровольцем-интернационалистом, который в нелёгком 2014 году приехал на Донбасс, чтобы помочь народным республикам в их антифашистской борьбе.
Разговариваем о судьбах добровольцев из разных стран, о том, как изменились условия борьбы за восемь лет, о перспективах антифашистской борьбы.
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Источник: Colonel Cassad
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