Мнения: Запад ждет неприятный сюрприз

Странное время мы переживаем прямо сейчас. Время парадоксов, небывалых сочетаний реальности. И время опасных иллюзий для тех, кто эту реальность неправильно понимает.

Странное время мы переживаем прямо сейчас. Время парадоксов, небывалых сочетаний реальности. И время опасных иллюзий для тех, кто эту реальность неправильно понимает.

С одной стороны, Россия предпринимает столь радикальные шаги – и политические, и даже военные – которые еще год назад невозможно было ожидать. В рамках украинской спецоперации идут полномасштабные боевые действия. Десятки тысяч людей каждый день рискуют жизнью, освобождая историческую Россию. Земли, которые сотни лет назад были политы кровью русского солдата, возвращаются домой после короткой исторической паузы.

Иначе говоря, Россия, и казалось бы, это должно быть очевидно всем, явственно демонстрирует решимость защищать свои интересы всеми средствами. Использовать весь арсенал средств ради защиты русских людей, наших сограждан, ради создания достойного будущего для нас всех. Россия впервые после распада СССР проснулась и по-настоящему показала свою силу, чтобы избавиться от исторического позора.

С другой стороны, наша страна каждый день сталкивается с новыми попытками нас унизить. С глумлением над тем, что нам ценно и свято. С новыми притеснениями, нападками, оскорблениями. Наша решимость парадоксальным образом не утихомирила – нет, она словно раздразнила наших врагов. Министр обороны Великобритании угрожает РФ ядерной бомбой. Мэр Мадрида оскорбляет русских и призывает «наказать их». Эстония намерена сделать Балтийское море «внутренним морем НАТО». Латвия запрещает русский язык даже в бытовом общении и объявляет Россию «страной – спонсором терроризма». Этот же шаг рассматривает Конгресс США.

Меня, как калининградца, происходящее касается в особой степени, как и всех жителей нашей области. Литва планирует уже в ближайшие дни заблокировать калининградский транзит. В наших грибников с той стороны реки Неман литовские пограничники демонстративно целятся из автоматов.

Что все это означает? Почему русофобские режимы Европы настолько обнаглели? Мне кажется, многие на Западе все еще не верят в то, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.

Видимо, на Западе полагают, что все происходящее – это с нашей стороны несколько понарошку, даже несмотря на масштабные военные действия. Что у РФ не хватит ни сил, ни ресурсов, ни, самое главное – политической воли довести начатое до конца. Что у нашего народа и наших властей нет для этого настоящей решимости, и мы остановимся на полпути. Наверное, они даже думают, что внутри России, среди нас, среди наших сограждан есть массовая «пятая колонна», сторонники нацистского режима Украины.

Это и есть та иллюзия, в которой пребывают политики Запада. Наивность, переходящая в глупость. Россия не будет снижать ставки. Наоборот, Россия будет их повышать. Любой плевок в нашу сторону дождется своего ответа. У РФ есть гордость, есть интересы, есть цели. Есть все, чтобы этих целей достичь. Слишком многое поставлено на карту, и каждого гражданина РФ это касается.

Наш ответ на любую попытку прервать сообщение одной части РФ с другой – калининградским эксклавом – будет мощным и эффективным. Украинская спецоперация неизбежно достигнет того, ради чего она начиналась. Пусть и Запад в целом, и особенно некоторые прибалтийские политики поймут одну простую истину. Если продвижение на украинских фронтах происходит не молниеносно, это не значит, что Россия готовится остановиться. Это значит – Россия готовится к чему-то еще более серьезному. И чем раньше Запад примет реальность такой, какова она есть, тем проще им будет договариваться с нами после нашей победы.

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