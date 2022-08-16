Глава Росавтодора оценил качество строительства федеральных трасс и дорог в Волгоградской области

В 2022 году в Волгоградской области введут в эксплуатацию после всех видов работ 113 км федеральных трасс. Глава Росавтодора Роман Новиков встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и оценил ход работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Реализация на территории области национального проекта «Безопасные качественные дороги» стала одной из главных тем встречи.

Так, в 2022 году благодаря дорожному нацпроекту в нормативное состояние приведут более 454 км региональных трасс субъекта и участков улично-дорожной сети Волгоградской и Волжской агломераций. Уже 72 % работ выполнено. Площадь укладки верхнего слоя асфальтобетона на отремонтированных участках составляет свыше 2 тыс. кв. м. Финансирование мероприятий нацпроекта в текущем году – более 9,8 млрд рублей, из которых 4,6 млрд – средства федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте Росавтодора.

Роман Новиков и Андрей Бочаров совместно с начальником ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрием Сорокиным проинспектировали ход работ на ключевой стройке национального проекта в регионе – строительстве обхода Волгограда. Современная четырехполосная автомобильная дорога общей протяженностью более 70 км соединит в обход города-миллионника практически все федеральные и основные региональные трассы.

Работы по первому этапу начались летом 2019 года и на сегодняшний день завершены на 47 %. На участке идет строительство моста с эстакадной частью через Волго-Донской канал – это самый сложный объект всех трех этапов строительства. По окончании работ первый этап обхода свяжет между собой астраханское и элистинское направления федеральной трассы Р-22 «Каспий» с региональной дорогой Волгоград – Котельниково – Сальск.

Готовность второго этапа строительства составляет почти 20 %. Это будет современная дорога протяженностью 25 км с 13 мостовыми сооружениями, на восьми из которых работы уже стартовали: идет устройство фундамента, формирование опор и подготовка к монтажу балок.

Также Новиков и Бочаров обсудили ряд перспективных федеральных дорожных проектов. В их числе – четвертый этап строительства обхода Волгограда, который соединит первые три с федеральной трассой Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. А также – реконструкция участка автомобильной дороги А-260 с 24-го по 42-й км со строительством обхода Нового Рогачика. Указанный объект, включенный в пятилетний план дорожных работ на территории области, станет продолжением расширения ростовской трассы, обеспечит вывод транзитного транспорта за пределы поселка, где проживает почти 7 тысяч человек, и поставит точку в ликвидации одноуровневых пересечений автомобильной и железных дорог на западном выезде из Волгограда. К проектированию объекта специалисты приступят уже в сентябре.

Всего в 2022 году в Волгоградской области после всех видов работ введут в эксплуатацию 113 км федеральных трасс, из них 23 км станут четырехполосными.

В завершение рабочего визита в Волгоградскую область руководитель Федерального дорожного агентства осмотрел крупные стройки на федеральных автомобильных дорогах, которые также ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, глава ведомства посетил и региональные объекты. Роман Новиков оценил ход работ по строительству мостового перехода через Волгу, а также по реконструкции 3-й Продольной и строительству 0-й Продольной магистралей в Волгограде.

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